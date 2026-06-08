Robin van Persie kreeg zondag te horen dat hij ontslagen is als hoofdtrainer van Feyenoord. Na bijna anderhalf jaar komt er een eind aan het avontuur van het clubicoon. De meningen over zijn vertrek zijn verdeeld, maar tegenover Sportnieuws.nl is Robert Maaskant duidelijk. Hij vindt het vertrek van het clubicoon terecht.

Geheel verrassend is het vertrek van Van Persie volgens Maaskant niet. Feyenoord kondigde recent de komst van Robert Eenhoorn (algemeen directeur) en Dévy Rigaux (technisch directeur) aan. Tijdens hun eerste gezamenlijke persconferentie liet laatstgenoemde weten dat de toekomst van Van Persie geanalyseerd moest worden. Dat is nu dus gebeurd en de conclusie van de clubleiding is dat Feyenoord beter af is met een nieuwe trainer.

Tijdens de veelbesproken persconferentie zag Maaskant het al een beetje aankomen. "Toen wist eigenlijk heel voetballend Nederland al wat dat zou inhouden", weet de oud-trainer van onder meer NAC Breda. Hij begrijpt de technisch en algemeen directeur wel. "Heel simpel: als je kijkt naar resultaatdoelen, heeft Van Persie gehaald wat hij moest halen. Tweede plek en Champions League. Als je kijkt naar de procesdoelen, is daar niets van terechtgekomen. Minder blessures, het kampioenschap werd zelfs genoemd, aantrekkelijk spelen. Dat is allemaal minder en minder geworden."

Kritiek van Dick Advocaat

Niet iedereen deelt de mening van Maaskant. Dick Advocaat, de bondscoach van Curaçao en de voorbije maanden adviseur van RvP, was enorm kritisch op technisch directeur Rigaux. Advocaat hekelde de teksten en handelswijze van de nieuwe TD op de persconferentie. Maaskant is het niet eens met de 78-jarige. "Hij (Rigaux, red.) heeft bewezen dat hij een elftal samen kan stellen. Ik denk dat Advocaat iets te veel voor Robin van Persie is gaan staan, zonder de persoon en kwaliteiten te kennen van de nieuwe td."

Wie volgt Robin van Persie op?

Wie de opvolger van Van Persie moet worden, is nog onduidelijk. Maaskant is benieuwd. "Ik denk dat er voldoende kandidaten zijn om dit Feyenoord te kunnen leiden. Het zal me ook niet verbazen dat de nieuwe technisch directeur in zijn eigen omgeving gaat kijken, waar trainers natuurlijk ook succes hebben gehad."

De kans bestaat dat een buitenlandse coach de opvolger wordt. De nationaliteit is volgens Maaskant niet al te relevant. "Feyenoord moet een trainer binnenhalen die past bij wat Feyenoord wil. Als dat een Nederlander is: heel graag. Ik denk dat Nederlandse trainers prima weten wat er bij Feyenoord gevraagd wordt, maar als dat een trainer uit het buitenland is heb ik daar geen enkele moeite mee. Maar het moet iemand zijn die de visie van Feyenoord kan vertalen naar het veld toe. Wat wordt er gevraagd in De Kuip? Wat willen mensen zien?"

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