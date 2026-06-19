Oranje Leeuwin Vivianne Miedema kijkt enorm uit naar het komend seizoen. Dan wordt ze bij Manchester City herenigd met haar geliefde, Beth Mead. Ook zij gaat namelijk voor die club spelen. De vraag is of we topspits Miedema na de zomer met haar wapperende staart zien voetballen.

Na het EK van 2022 maakten Miedema en Mead hun relatie officieel bekend. Vooral in Engeland groeiden ze razendsnel uit tot hét glamourkoppel van het vrouwenvoetbal. Toch verschillen de twee enorm van karakter. Waar Miedema bekendstaat als rustig en introvert, is Mead juist extravert en aanwezig. Daardoor vullen ze elkaar perfect aan. Samen gingen ze in Londen wonen. Ook kwam er gezinsuitbreiding: zo verschijnt puppy Myle regelmatig op sociale media.

Fotoshoot

Miedema werd door het KLM-blad Holland Herald uitgekozen als covermodel. Op Instagram laat Miedema enkele foto's zien van de shoot die door het tijdschrift werd verzorgd. Op de eerste foto, in zwart-wit, hangen er lokken haar over haar gezicht. Op andere foto's hangt het los, maar in een scheiding over haar hoofd. En ook draagt ze op andere kiekjes het haar in een knotje.

Maar, zo onthult ze, inmiddels heeft de topspeelster een andere coupe. Ze schrijft: "Ik besloot na deze shoot om mijn haar kort te laten knippen."

Eerste stapjes

In het interview heeft ze het onder meer over haar eerste stapjes op het voetbalveld. Ze was vijf jaar. "Vooral omdat mijn vader elke zaterdag voetbalde, en ik dan naast hem op het veld stond, achter de bal aanrennend met mijn vrienden", vertelt ze. In latere jaren speelde ze alleen in jongensteams.

Ze zegt: "Ik had geluk, want ik heb daar nooit veel negativiteit over ervaren. Natuurlijk zeiden tegenstanders voor de wedstrijden wel eens dingen als: 'Ze hebben een meisje in hun team; een fluitje van een cent'. Maar dan scoorde ik vijf doelpunten en zwegen ze."

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