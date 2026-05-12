Vivianne Miedema en Beth Mead zijn al jarenlang één van de bekendste koppels in het internationale vrouwenvoetbal. En het lijkt erop dat hun liefdesverhaal binnenkort opnieuw een bijzonder hoofdstuk krijgt. Mead wordt namelijk nadrukkelijk gelinkt aan Manchester City, de club van Miedema. Daardoor kunnen de twee straks niet alleen thuis, maar ook weer op het trainingsveld alles samen doen. Dit weten we over hun relatie.

Het is niet de eerste keer dat hun carrières én liefdesleven volledig met elkaar verweven raken. Miedema verruilde Bayern München in 2017 voor Arsenal. Dat deed ze destijds samen met haar ex-vriendin Lisa Evans. In Londen begon voor de Oranje Leeuwin niet alleen een nieuw voetbalhoofdstuk, maar uiteindelijk ook een nieuw liefdesverhaal. Daar speelde namelijk ook Mead, die in die periode nog een relatie had met Oranje-international Daniëlle van de Donk.

Relatie officieel na succesvol EK

De relatie tussen Mead en Van de Donk liep uiteindelijk stuk, waarna de Engelse aanvalster steeds closer werd met Miedema. Daar vertelde Miedema later openhartig over bij RTL Boulevard: "Ik was natuurlijk heel lang met Lisa samen. Op een gegeven moment, toen ik het moeilijk had, kwamen we allemaal wat meer bij elkaar. Van het een kwam het ander."

Na het EK van 2022 maakten Miedema en Mead hun relatie officieel bekend. Vooral in Engeland groeiden ze razendsnel uit tot hét glamourkoppel van het vrouwenvoetbal. Toch verschillen de twee enorm van karakter. Waar Miedema bekendstaat als rustig en introvert, is Mead juist extravert en aanwezig. Juist daardoor vullen ze elkaar perfect aan. Samen gingen ze wonen in Londen. Ook kwam er gezinsuitbreiding: zo verschijnt puppy Myle regelmatig op sociale media.

Dubbele kruisbandblessure

In 2022 kregen de twee kort na elkaar te maken met een enorme sportieve dreun. Binnen drie weken scheurden zowel Mead als Miedema hun kruisband. Een van de zwaarste blessures die een voetballer kan oplopen, met maandenlange revalidatie als gevolg. De twee zaten daardoor ineens dag en nacht op elkaars lip. Maar waar zo'n situatie voor veel koppels lastig kan zijn, bracht het hen juist dichter bij elkaar. "We leren elkaar nu helemaal goed kennen. We zijn 24/7 samen, thuis of in de gym", vertelde Miedema destijds aan RTL Boulevard.

Familiedrama's

Privé kregen Mead en Miedema het óók tweemaal toe zwaar te verduren. Begin 2023 overleed de moeder van Mead aan kanker. In de laatste fase van haar leven trokken de twee tijdelijk in bij het ouderlijk huis van Mead in Whitby om haar te ondersteunen. Later kreeg ook de familie van Miedema te maken met grote zorgen. In mei 2026 kreeg haar moeder ernstige complicaties na een chemobehandeling tegen kanker. "Ze heeft gevochten voor haar leven en wonder boven wonder is ze weer wakker geworden."

Van ploeggenoten naar rivalen

In 2024 besloot Miedema na zeven seizoenen Arsenal te verlaten voor Manchester City. Daardoor stonden de twee plotseling niet alleen tegenover elkaar bij interlands tussen Nederland en Engeland, maar ook wekelijks in de Women's Super League. Dat zou echter zomaar weer kunnen veranderen. Mead lijkt namelijk hard op weg naar Manchester City, waardoor het stel mogelijk opnieuw samen voor dezelfde club gaat spelen.

Kinderwens

Ondertussen denken de twee ook voorzichtig na over hun toekomst buiten het voetbal. In een interview met het AD sprak Miedema openhartig over haar kinderwens. "Egoïstisch gezien wil ik zeven kinderen, die lekker op een boerderij rondrennen." Toch houdt de topscorer van Oranje nog een kleine slag om de arm door alle onrust in de wereld. "Als je kijkt hoe de wereld eruit begint te zien... Beth zegt dan: Shut up, komt goed, maar zo werkt mijn brein niet. Maar als we het willen, gaan we ervoor. Van ons tweeën denk ik dat ik dan aan de beurt ben."

