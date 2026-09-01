Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het hoge woord eruit: Pierre van Hooijdonk stopt als analist bij de NOS. De oud-international van Oranje was sinds 2015 een van de vaste gezichten bij de voetbaluitzendingen van de publieke omroep, waaronder het inmiddels verdwenen Studio Voetbal en de wedstrijden van het Nederlands elftal.

Het vertrek van Van Hooijdonk zal voor niemand als een verrassing komen. Van Hooijdonk was de afgelopen periode al niet meer te zien bij de NOS. Dat volgde op zijn veelbesproken uitspraken over een eventuele vrouwelijke bondscoach van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk vond dat Sarina Wiegman niet geschikt zou zijn als bondscoach vanwege cultuurverschillen binnen de spelersgroep.

Begin augustus 2026 maakte de NOS bekend dat de opzet van de Eredivisie-uitzendingen op de schop ging en dat het vertrouwde discussieprogramma Studio Voetbal zou verdwijnen. Bij de presentatie van het nieuwe analistenteam ontbrak de naam van Van Hooijdonk al opvallend.

Definitief vertrek

Dinsdag maakte de NOS bekend dat Van Hooijdonk definitief vertrekt bij de omroep. Xander van der Wulp, hoofdredacteur van NOS Sport, bedankt Van Hooijdonk voor de "prettige en scherpe manier" waarop hij jarenlang wedstrijden analyseerde. "Pierre was kritisch als het nodig was, of mensen in de voetballerij dat nou leuk vonden of niet."

Ook Van Hooijdonk reageert via de omroep. De 56-jarige oud-profvoetballer zegt dat hij "altijd met veel plezier voor de NOS heeft gewerkt" en dat het nu tijd is voor een andere richting. "Ik ben met leuke andere dingen bezig", vertelt hij.

Interlandperiode

Van Hooijdonk was een vaste gast bij het verdwenen Studio Voetbal en rond de uitzendingen van het Nederlands elftal. Op donderdag 24 september speelt Oranje in de Nations League tegen Duitsland. Het is onder meer de eerste interland van nieuwe bondscoach Xavi Hernández. Rafael van der Vaart blijft de vaste analist bij Oranje. Naast de oud-middenvelder zullen telkens andere analisten aanschuiven, meldt de NOS.