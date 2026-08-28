Nu PSV en Feyenoord weten tegen wie ze het gaan opnemen in de Champions League, is het ook aan AZ en NEC om hun tegenstanders te kennen. Zij weten na de loting van vrijdag ook waar ze aan toe zijn. Juventus en Benfica lijken op papier de lastigste opponenten voor beide ploegen.

Voor beide ploegen was de weg naar de Europa League anders. AZ won vorig seizoen de TOTO KNVB Beker, waardoor de Alkmaarders direct geplaatst waren voor de tweede Europese competitie. NEC mocht door de derde plek in de Eredivisie voorrondes van de Champions League spelen. Dat ging goed, totdat de Nijmegenaren in het tweeluik met Bodø/Glimt af werden gedroogd. Daarom wacht nu het hoofdtoernooi van de Europa League voor NEC.

Om 13:00 uur gaan AZ en NEC de koker in voor de loting van de Europa League. Die wordt hetzelfde verricht als die van de Champions League. AZ en NEC zullen vier thuiswedstrijden en vier uitwedstrijden spelen. Dat zijn acht wedstrijden en dus ook acht verschillende tegenstanders. Per pot zullen dit twee tegenstanders zijn. Op basis van Europese prestaties van de afgelopen 5 jaar is AZ in pot 1 geplaatst en NEC in pot 4. Dat houdt dus niet in dat ze ploegen uit deze pot kunnen ontlopen.

Officiële loting voor AZ

In de competitiefase neemt AZ het in de Europa League op tegen de volgende teams:

AZ - Juventus

AZ - Dinamo Zagreb

AZ - Sturm Graz

AZ - Hapoel Be'er Sheva

Benfica - AZ

Sparta Praag - AZ

Sunderland - AZ

Ararat-Armenië - AZ

Officiële loting voor NEC

In de competitiefase neemt Juventus het in de Europa League op tegen de volgende teams:

NEC - Levski Sofia

NEC - Omonia Nicosia

NEC - Stade Rennes

NEC - Benfica

Ararat-Armenië - NEC

Celje - NEC

Dinamo Zagreb - NEC

Juventus - NEC