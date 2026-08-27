Waar de loting van PSV vorig seizoen voelde als een strafexpeditie langs de Europese elite, heeft de regerend landskampioen nu een schema gekregen dat om resultaten vraagt. De conclusie is even simpel als confronterend: wie met deze loting niet overwintert, kan onmogelijk naar de balletjes in Nyon wijzen.

Waar PSV vorig seizoen werd gekoppeld aan Europese grootmachten als Bayern München, Liverpool, Napoli, Newcastle United en Atlético Madrid, heeft de UEFA dit keer een beduidend vriendelijker pakket afgeleverd. Natuurlijk, Real Madrid-uit en Atlético Madrid-thuis zijn wedstrijden waarin PSV niet automatisch favoriet is. Maar daarna biedt de loting vooral kansen.

Van overleven naar presteren

Club Brugge, Shakhtar Donetsk en Stuttgart zijn tegenstanders die in het Philips Stadion verslagen moeten kunnen worden. Viking maakt voor het eerst zijn opwachting in de Champions League en ook daar móét PSV, ondanks het uitduel, als winnaar van het veld stappen. FC Porto en RB Leipzig zijn lastige uitwedstrijden, maar niet van de buitencategorie zoals Liverpool (1-4 winst) dat vorig seizoen eigenlijk wel hoorde te zijn.

De druk ligt bij Bosz en PSV

En juist daarin schuilt het grote verschil. Vorig jaar draaide het na de loting vooral om overleven. Hoeveel punten konden er worden gesprokkeld? Waar zat misschien een stuntje? Nu is de uitgangspositie compleet anders. Niet de tegenstanders, maar PSV zelf bepaalt in grote mate hoe succesvol deze campagne wordt. Dat legt de druk volledig bij Peter Bosz en zijn selectie.

PSV oogt op dit moment nog niet op volle oorlogsterkte en het spel laat nog niet de overtuiging zien die de afgelopen jaren zó vaak zichtbaar waren. Maar een matige vorm in augustus verandert niets aan de sterkte van de tegenstanders bij de loting. Sterker nog: wie de ambitie uitspreekt om structureel mee te doen in de Champions League, moet een competitiefase als deze overleven.

Twaalf punten moet de norm zijn

De rekensom is niet ingewikkeld. Vier thuiswedstrijden, waarvan Club Brugge, Shakhtar Donetsk en Stuttgart in principe gewonnen moeten worden. Voeg daar een resultaat tegen debutant Viking aan toe en de grens van twaalf punten komt al snel in beeld. Met een goed resultaat bij FC Porto of RB Leipzig kan PSV zelfs serieus omhoog kijken op de ranglijst. De afgelopen twee seizoenen waren tien en elf punten voldoende om de tussenronde te bereiken. Dat moet haalbaar zijn voor PSV.

Vorig jaar was PSV slachtoffer van een loodzware loting. Dit seizoen heeft de landskampioen juist een loting gekregen die verwachtingen schept. Waar een jaar geleden iedere bonuspunt als een klein wonder voelde, mag overwintering in de Champions League nu simpelweg worden verwacht. En juist daarom is deze loting misschien wel lastiger dan hij op papier lijkt: niet vanwege de tegenstanders, maar vanwege de druk die ermee gepaard gaat.