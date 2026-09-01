PSV heeft zich versterkt met buitenspeler Sami Ouaissa. De 21-jarige komt over van NEC en maakt zijn grote droom waar met de transfer naar Eindhoven. “Als jong ventje ging ik al met mijn PSV- sjaal om naar De Herdgang."

De Nederlander met Marokkaanse roots tekent bij PSV een contract voor vijf seizoenen. Hij doorliep de jeugdopleiding van Roda JC. NEC nam hem in de winter van 2024 over van de Limburgse club, die hem gelijk weer huurde van de Nijmegenaren. In de afgelopen twee jaar reikte Ouaissa tot 76 officiële duels voor NEC, waarin hij vijftien keer scoorde en negen assists afleverde. Ook maakte hij zijn debuut voor Jong Oranje.

Grote droom

Voor PSV is Ouaissa de vijfde nieuwkomer in deze transferwindow, na Sven Mijnans, Kodai Sano, Filip Kostic en Lutsharel Geertruida. Ouaissa gaat bij de regerend landskampioen spelen met rugnummer 11. “Het is altijd al mijn droom geweest om voor PSV uit te komen”, vertelt hij via de clubkanalen “Als jong ventje ging ik al met mijn PSV- sjaal om naar De Herdgang om trainingen te kijken en op de foto te gaan met spelers. Het voelt fantastisch om nu zelf dat iconische rood- witte shirt te mogen aantrekken."

"PSV is een topclub. De speelstijl spreekt me aan, de spelersgroep spreekt me aan, de staf spreekt me aan en zo kan ik wel even doorgaan", vervolgt hij. "Ik ben enorm gedreven om zo veel mogelijk prijzen te gaan pakken hier in Eindhoven.”

“Met Sami voegen we wederom een kwaliteitsspeler aan onze selectie toe”, zegt Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart. “Hij heeft de afgelopen jaren laten zien over veel creativiteit, dreiging en rendement te beschikken. Daarnaast spreekt zijn mentaliteit ons aan. We zien in hem een speler met veel potentie én de juiste instelling om de volgende stappen in zijn ontwikkeling te zetten. Sami heeft de ambitie om nog veel beter te worden en wij hebben er alle vertrouwen in dat PSV hem daarvoor de juiste omgeving biedt. We zijn blij om hem hier te verwelkomen en samen verder te bouwen aan de ambities van PSV.”