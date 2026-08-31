Scheidsrechter Sander van der Eijk kreeg maandagmiddag heuglijk nieuws: hij fluit de topper tussen Ajax en PSV. Voor de 35-jarige arbiter wordt het zijn grootste wedstrijd ooit in de Eredivisie. Oud-topscheidsrechter Mario van der Ende ziet het als een grote verrassing dat Van der Eijk is aangesteld door de KNVB. "Dat hij de meest in het oog springende wedstrijd krijgt..."

Ajax en PSV boekten zondagmiddag klinkende zeges (4-0) en (6-1), waardoor zij met veel vertrouwen toeleven naar dé Eredivisiekraker van het komende weekend. Dat duel ademt alles van een absolute topwedstrijd, maar volgens oud-topscheidsrechter Mario van der Ende geldt dat niet voor de arbitrage. "Het verbaast mij dat Van der Eijk deze wedstrijd krijgt", erkent de ex-arbiter tegen Sportnieuws.nl.

Géén topscheidsrechter

Van der Ende, die meer dan achthonderd wedstrijden in het betaald voetbal floot, stond wel te kijken naar de beslissing van de KNVB. "Hij is de nummer vier op de lijst, achter Danny Makkelie, Serdar Gözübüyük en Allard Lindhout. En toch krijgt hij de meest in het oog springende wedstrijd van dit moment... Dat is voor mij wel een verrassing", stelt Van der Ende. "Voor mijn gevoel had de nummer één of twee 'm moeten fluiten." Makkelie fluit echter FC Groningen - FC Twente, terwijl Serdar Gözübüyük géén duel heeft gekregen.

Volgens de ex-toparbiter is het voor Van der Eijk wel een goede leerschool. "Ik denk dat de KNVB hem ervaring wil laten opdoen. Het is natuurlijk leuk voor hem, maar uit het oogpunt van kwaliteit zou je een ander moeten aanstellen. Van der Eijk heeft goede stappen gezet, maar hij behoort niet tot de top van Nederland. Ik vind dat je in topsport altijd voor de beste moet gaan, dat is hij niet", vervolgt Van der Ende. "Maar goed, misschien fluit Van der Eijk hartstikke goed. Laten we het hopen."

Primeur voor Van der Eijk

Van der Eijk is sinds 2016 actief in het betaald voetbal en maakte in 2019 zijn debuut als scheidsrechter in de Eredivisie. De 35-jarige arbiter is inmiddels een vaste kracht op het hoogste niveau, waar hij ook regelmatig als VAR wordt ingezet. Daarnaast fluit hij namens de KNVB wedstrijden in het Europese voetbal. Opvallend genoeg had Van der Eijk nog nooit de leiding over een onderlinge ontmoeting tussen Ajax, PSV en Feyenoord.

Ajax - PSV

Ajax en PSV staan zondagavond tegenover elkaar in de eerste echte topper van het Eredivisie-seizoen. Vanaf 20.00 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA. PSV begint de wedstrijd als nummer twee van de ranglijst, terwijl Ajax op de vierde plaats staat. De ploeg uit Amsterdam heeft wel een duel minder gespeeld en kan bij een overwinning in punten langszij komen.