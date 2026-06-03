Het Nederlands elftal leek in 2008 op weg naar de Europese titel. In de groepsfase werden regerend wereldkampioen Italië en verliezend finalist Frankrijk met triomfantelijk voetbal aan de kant geschoven. Toch ging het in de knock-outfase direct mis tegen Rusland. Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder verdenken de Russen van het gebruik van verboden middelen. "We mogen het eigenlijk niet zeggen, maar..."

Oranje onder leiding van bondscoach Marco van Basten begon het Europees kampioenschap in Oostenrijk en Zwitserland met een 3-0 zege op Italië. Ruud van Nistelrooij, Wesley Sneijder en Giovanni van Bronckhorst zorgden voor de goals. Daarna werd ook Frankrijk overtuigend aan de zegekar gebonden: 4-1. In de laatste groepswedstrijd werd Roemenië met 2-0 aan de kant geschoven.

Omdat het EK zo dicht bij huis was, werd het Nederlands elftal gesteund door veel fans. Dat deed veel met Sneijder en Van der Vaart. "Dat hele Oranje-legioen kwam over die brug, dat vond ik wel echt geweldig. Als je het veld op kwam, daar kreeg je wel een kick van", zegt Sneijder in de podcast Raf & Wes.

Kippenvel van Italiaanse volkslied

De sfeer tijdens heel die eindronde staat het duo nog bij. "Bij de volksliederen stonden wij te luisteren naar die van Italië. Hij zei tegen mij: 'We staan 2-0 achter pik'", herinnert Van der Vaart zich. "Kippenvel, ik schrok er gewoon van", bekent Sneijder. "Ik kreeg er zo’n kick van. Maar er was niks van te merken in de wedstrijd. Toen speelden we echt goed."

Sneijder vindt dat er in zijn tijd bij Oranje het beste werd gevoetbald onder Marco van Basten. "Toen speelden we wel vrij", vertelt hij. Volgens Van der Vaart waren die wedstrijden van het Nederlands elftal zo goed omdat er ruimte was voor ontspanning.

Uitschakeling

Na de geweldige wedstrijden tegen Frankrijk, Italië en Roemenië vloog Oranje er in de knock-outfase meteen uit tegen het Rusland van Guus Hiddink. Volgens Sneijder en Van der Vaart was er geen sprake van onderschatting. "Je moet die wedstrijd maar eens terugkijken. Geloof me: alle ballen vlogen net naast", weet Van der Vaart nog. "Het was 40 graden in Bazel, we waren echt helemaal naar de kloten."

Uiteindelijk moest er een verlenging aan te pas komen. "Die begint en zij waren weer als nieuw", aldus Van der Vaart. "Ik weet niet wat daar gebeurd is", gaat Sneijder verder, waarna zijn collega hem onderbreekt. "Nou. We mogen het niet zeggen, maar je weet het bijna wel… Dat hele dopinggebeuren met Rusland", zegt hij nog tussen neus en lippen door.

"Wij waren aan het drukken en we dachten: we gaan er overheen. En die Arshavin begon weer te rennen alsof het de eerste minuut was. Wij konden niet meer", verzekert Van der Vaart.

Succesvol WK 2010

Desondanks bewaart hij warme herinneringen aan het EK van 2008. "Jij speelde nog bij Real Madrid met Sergio Ramos. Die zei: 'Wij waren zo blij dat jullie eruit waren'", herinnert Van der Vaart zich. "Wij hadden het gevoel: wij pakken hem", stelt Sneijder.

In de ogen van het duo is daar de basis gelegd voor het WK in Zuid-Afrika van twee jaar later, waar Oranje het tot de finale schopte. "Daar (in 2008, red.) is het begonnen dat iedereen over ons begon te praten. Ik zeg altijd: Van Basten heeft dat ingezet en (Bert, red.) Van Marwijk heeft er een winnaarsmentaliteit van gemaakt."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover