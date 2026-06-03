Wesley Sneijder heeft zich uitgesproken over een veelbesproken rel rondom zijn ex Yolanthe Cabau van Kasbergen tijdens het WK 2010. De voormalig topvoetballer van onder meer Oranje, Inter en Real Madrid blikt in de podcast Wes & Raf van Ziggo Sport terug op de media-aandacht rond het bekende koppel en steekt daarbij zijn frustratie over Johan Derksen niet onder stoelen of banken.

Hoewel Sneijder naar eigen zeggen prima met kritiek op zijn spel kon omgaan, had hij veel meer moeite met speculaties over zijn privéleven. "We waren voetballers en de kracht van ons als voetballers was dat wij ons na drie dagen weer konden revancheren. Dan moest je er gewoon weer staan en dan was de wereld ineens heel anders", vertelt Sneijder. "Ik heb wel problemen gehad met de randzaken die er bij werden gehaald en vooral als de media bepaalde vooroordelen had. Daar had ik moeite mee."

Celebritykoppel tijdens WK 2010

Tijdens het WK in Zuid-Afrika stonden Sneijder en Yolanthe volop in de spotlights. De ex-partner van de voormalig topvoetballer was nadrukkelijk aanwezig bij de wedstrijden van Oranje en dook geregeld op in het spelershotel. Dat leverde veel aandacht op in de media. "Toen ik een celebritykoppel (met Yolanthe, red.) werd, kwamen er ineens allerlei dingen bij. Dat vond ik het lastigste, omdat ze er privézaken bij haalden, die niet waar waren."

Rafael van der Vaart, die samen met Sneijder de podcast maakt, ziet daarin een duidelijk verschil tussen hen beiden. "Jij wil heel graag laten merken hoe het écht is, terwijl ik meer denk: wie gelooft mij nou? Laat maar zitten", voegt Van der Vaart toe.

Vervelende opmerkingen van Derksen

Vooral 'bepaalde opmerkingen' zijn Sneijder altijd bijgebleven. Zo liet Johan Derksen tijdens het WK meermaals blijken zich te ergeren aan de aanwezigheid van Yolanthe. "Misschien kan ze de andere tien spelers ook verwennen", zei Derksen destijds. "Dan worden we wereldkampioen." Ook het veelvuldige gebruik van de term ‘golddigger’ schoot bij Sneijder volledig in het verkeerde keelgat.

"Dat zijn geen dingen die je moet roepen. Dat doe ik ook niet over hem", zegt Sneijder zichtbaar geagiteerd. "Ik begrijp ook wel dat de kijker iets te lachen wil hebben, maar soms moet je ook beseffen dat het ook wel iets kan doen bij die personen. Dat werd weleens vergeten en daar heb ik wel last van gehad."

'Dan moet je ballen hebben'

De recordinternational van Oranje benadrukt dat analisten volgens hem niet moeten speculeren over zaken die ze niet zeker weten. "Het is natuurlijk vrij makkelijk om dingen te roepen, dat doen wij nu ook als analisten. Maar ik vind dat je bepaalde dingen, die je niet weet, niet moet zeggen. Je moet niet gaan speculeren en zeker niet als die persoon er niet bij zit. Dan moet je ballen hebben en dat doen als iemand erbij zit. Dan mag je suggereren en krijg je weerwoord en dan krijg je een discussie erover."

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