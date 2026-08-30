De toekomst van Cody Gakpo bij Liverpool hangt aan een zijden draadje. Manchester City heeft zijn zinnen gezet op de Oranje-international en een transfer lijkt steeds dichterbij te komen. Virgil van Dijk ziet zijn ploeggenoot en goede vriend echter liever helemaal niet vertrekken.

Manchester City voert gesprekken over de komst van Gakpo. Volgens transferexpert Fabrizio Romano zou de Engelse topclub een pakket ter waarde van zo'n 85 miljoen pond, omgerekend ongeveer 98 miljoen euro, willen neerleggen. Ook zou City al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met het kamp van de Nederlandse aanvaller. Liverpool moet alleen nog groen licht geven.

Van Dijk hoopt dat het zover niet komt. De aanvoerder van Liverpool werd na het 2-2 gelijkspel tegen Nottingham Forest gevraagd naar de mogelijke transfer van zijn landgenoot. Zijn antwoord was duidelijk. "Hij is een kwaliteitsspeler. Ik vind dat we kwaliteitsspelers moeten behouden", vertelde de verdediger.

Persoonlijke reden

Daar speelt voor Van Dijk ook een persoonlijke reden in mee. De twee Nederlanders hebben een goede band. "Ik wil dat hij blijft", liet Van Dijk weten. Daarbij benadrukte hij dat Gakpo niet alleen belangrijk is voor Liverpool, maar ook een vriend van hem is.

Toch lijkt een vertrek steeds realistischer. Liverpool staat op het punt om Bradley Barcola over te nemen van Paris Saint-Germain. Met die deal kan volgens Engelse media maximaal 123 miljoen pond, omgerekend zo'n 144 miljoen euro, gemoeid worden. De Fransman speelt net als Gakpo bij voorkeur vanaf de linkerkant van de aanval.

Overstap in 2023

Gakpo kwam in januari 2023 over van PSV en groeide in Engeland uit tot een belangrijke speler. In drieënhalf jaar maakte hij 51 doelpunten voor Liverpool en had hij een groot aandeel in de landstitel van het seizoen 2024/25. Ook dit seizoen begon hij goed met een doelpunt en een assist in de eerste twee competitiewedstrijden.

Tottenham Hotspur toonde eerder deze zomer eveneens interesse, maar Manchester City lijkt inmiddels de beste papieren te hebben. Liverpool wil Gakpo naar verluidt pas laten vertrekken wanneer de selectie voldoende is versterkt.