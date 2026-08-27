FC Twente moet donderdagavond aan de bak om kwalificatie af te dwingen voor de Conference League. In de laatste voorronde werd afgelopen week thuis tegen Qarabag met 1-0 verloren en dus wacht de ploeg van John van den Brom een zware taak in Azerbeidzjan. In dit artikel check je op welke zender je live naar Qarabag - FC Twente kan kijken.

In tegenstelling het uitduel van Ajax van vorige week bij FC Sion is de wedstrijd van Twente in Bakoe wel gewoon live op televisie te bekijken. De club maakte eerder deze week bekend dat er ook de optie was om de fans voor een livestream te laten betalen, maar dat is voorkomen.

Toch moeten de fans van FC Twente op een andere zender inschakelen dan normaal is bij Europese wedstrijden. Waar Ziggo Sport de uitzendrechten van de hoofdtoernooien van de Champions League, Europa League én Conference League in handen heeft, geldt dat niet voor de voorrondes. Daarin heeft de thuisspelende club telkens de gelegenheid om de rechten te verkopen aan de hoogste bieder. Dat is in Nederland niet Ziggo Sport geworden.

Welke zender Qarabag - FC Twente op tv?

ESPN 1 is namelijk de zender waar je op moet inschakelen voor Qarabag - FC Twente. Dat is voor de meeste huishoudens inmiddels een vrij toegankelijke zender geworden, waar je geen abonnement voor ESPN voor hoeft te hebben. Om 17.50 uur begint op dat kanaal de voorbeschouwing, waarna om 18.00 uur de wedstrijd live wordt uitgezonden.

FC Twente in Europa

De ploeg van trainer Van den Brom moet aan de bak, want uitschakeling in deze fase van de voorrondes betekent onmiddelijk einde verhaal qua Europees voetbal en die exit is heel nabij. In Enschede wist Qarabag met 1-0 te winnen van Twente en dus moet er in Azerbeidzjan gewonnen worden om minimaal een verlenging af te dwingen.

Twente begon het seizoen nog in de voorrondes van de Europa League, maar werd daarin uitgeschakeld door Ferencvaros. In de Conference League won het daarna wel van DAC 1904 uit Slowakije en daardoor strijdt het nu met Qarabag om een plek in het hoofdtoernooi.