De return van Ajax tegen FC Sion in de laatste voorronde in de Conference League is voor de voetbalfans een stuk makkelijker te zien dan het heenduel. Bij de wedstrijd in Zwitserland was het niet eens mogelijk om via een tv-zender te kijken, maar dat is nu wel het geval. Lees hier waar je live naar Ajax - FC Sion kunt kijken.

De hoofdtoernooien van de Europese competities worden sinds enkele jaren door Ziggo Sport uitgezonden, maar de voorrondes zijn een geval apart. Die worden los verkocht en dat leverde een week geleden heel veel gedoe op. De rechten kwamen terecht bij Talpa en dat bedrijf zond de wedstrijd uit via het platform KIJK. Dat werd gedaan via een pay-per-view-uitzending waarbij fans van Ajax vijf euro moesten neertellen om te kijken.

Het was één van de eerste keren dat dit in Nederland gebeurde en dus was het niet verrassend dat er de nodige kinderziektes naar boven kwamen. Veel kijkers misten door technische problemen het eerste deel van de wedstrijd en dus besloot Talpa aan iedereen het geld terug te betalen ter compensatie.

Ajax - FC Sion live op tv

Dat gedoe zal er rond de return in Amsterdam niet zijn. De rechten voor de return tussen Ajax en Sion zijn verkocht aan Ziggo Sport. Daar zijn later dit toernooi ook alle wedstrijden uit de hoofdtoernooien van de Champions League, Europa League en Conference League te zien.

De wedstrijd tussen Ajax en FC Sion wordt donderdag uitgezonden op Ziggo Sport 1. Mensen die een tv-abonnement bij de provider hebben, kunnen die zender gratis zien via kanaal 14. Abonnees van andere providers kunnen echter ook zonder kosten kijken. Zij moeten dan wel een account aanmaken in de app van Ziggo. De voorbeschouwing begint om 19.25 uur en beide teams trappen om 20.00 uur af.

Goede uitgangspositie

De return lijkt op voorhand een formaliteit te zijn, want Ajax won vorige week met 4-2 in Zwitserland. Sion leidde bij rust nog met 1-0, maar in de tweede helft scoorde de ploeg van coach Michel Sanchez liefst viermaal. Als Ajax de voorsprong vast weet te houden in eigen huis dan gaat het vrijdag de ballenbak in voor het hoofdtoernooi.