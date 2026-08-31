Met het aanstellen van Xavi Hernández gaat Oranje een nieuw hoofdstuk aan. Veel mensen vragen zich af of Virgil van Dijk hier nog onderdeel van gaat zijn. Tegenover 'The Times' geeft hij zelf antwoord op deze kwestie.

Onlangs werd Xavi officieel gepresenteerd als coach van het Nederlands elftal. Tijdens zijn eerste persconferentie onthulde hij dat hij met twee spelers al kort even contact heeft gehad. Met Frenkie de Jong, de middenvelder die Xavi nog kent uit zijn tijd bij FC Barcelona, en met aanvoerder Virgil van Dijk. Xavi werd ook gevraagd naar de toekomst van de 35-jarige centrumverdediger bij Oranje. Daar kon de Spanjaard geen antwoord op geven, maar dat doet Van Dijk nu zelf.

Na de 2-2 met Liverpool tegen Bournemouth afgelopen speelweekend, werd Van Dijk gevraagd naar de toekomst van zijn interlandloopbaan. Daar was de verdediger duidelijk tegenover de Britse media. Van Dijk wil eerst verder in gesprek met Xavi voor hij uitsluitsel geeft over zijn toekomst bij Oranje. Volgens de ervaren centrumverdediger zal zijn toekomst bij het Nederlands elftal 'afhangen van die gesprekken'.

'Dan gaan we nog twee goede jaren tegemoet'

Toch lijkt Van Dijk zelf oren te hebben naar nog een periode bij het Nederlands elftal. "Iedereen wil zich gewaardeerd voelen. Ik heb het gevoel dat ik nog steeds van waarde en belangrijk ben voor dit team", vertelt de Liverpool-verdediger. "Als de bondscoach het ook zo ziet, dan gaan we weer twee goede jaren tegemoet", is Van Dijk duidelijk over de toekomst.

In totaal staat Van Dijk al op 96 wedstrijden voor het Nederlands elftal. Daar kunnen er vanaf eind september een aantal bij gaan komen. Op 24 september speelt Oranje het debuut van Xavi in een Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Ook Servië en Griekenland zijn in die interlandperiode nog tegenstanders van het Oranje onder leiding van Xavi.

Liverpool

De verdere toekomst van Van Dijk op clubgebied is ook nog in het ongewis. Dit seizoen blijft hij bij Liverpool, aangezien hij nog een contract heeft tot het eind van dit seizoen. Bij de tijd dat dit contract is afgelopen, is Van Dijk 36. De vraag is of hij dan nog door wil bij Liverpool en of de club nog met Van Dijk door wil.