Het is voor topschaatsster Angel Daleman de eerste keer dat ze zich gaat opmaken voor een olympisch seizoen. En nadat ze vorig jaar is doorgebroken zijn de verwachtingen torenhoog. Gelukkig heeft het achtienjarige talent een schaatsvriend waar ze op kan bouwen. ''Heel fijn dat ik af en toe op hem kan hangen.''

Nadat Daleman vorig seizoen zilver pakte op de 500 meter tijdens de NK afstanden en goud op de teamsprint tijdens de WK afstanden, zijn alle ogen in schaatswereld dit jaar op haar gericht. Daleman vertelt tegen Sportnieuws.nl dat ze het spannend vindt, maar tegelijkertijd ook onbevangen ingaat. ''Ik weet niet wat ik kan verwachten. Ik laat het maar op me afkomen.''

'Niet kapot gaan als jong talent'

Gelukkig zit Daleman in een ervaren team waar ze goed wordt opgenomen. Bij Team Essent waar ze rijdt, zijn bijvoorbeeld ook Suzanne Schulting en Sven Kramer onderdeel. ''Het is heel fijn. Ik kan van die mensen leren hoe ik met zo'n seizoen moet omgaan. Je wilt niet kapot gaan als jong talent en iedereen waakt daar ook voor.''

'Ik heb nog meer jaren'

Wie ook ploeggenoot is van Daleman, is haar vriend Beau Snellink. Hij veroverde afgelopen seizoen zilver op de 5000 meter tijdens de WK afstanden. Ook Snellink wil zich dus, net als zijn vriendin, plaatsen voor de Olympische Spelen in Milaan. Daleman looft dan ook haar 24-jarige geliefde over het feit dat ze er samen naartoe kunnen werken. "We hebben heel veel steun aan elkaar. Op bepaalde momenten is het heel fijn dat hij er voor mij is. Hij begrijpt mij ook. Dat is vooral heel fijn. Ik vind het heel fijn dat ik af en toe op hem kan hangen. Als ik bijvoorbeeld vragen heb.''

Wel denkt Daleman dat door het leeftijdsverschil Snellink meer druk ervaart om zich te plaatsen voor de Spelen. ''Hij wil ook gewoon naar de Spelen toe. Ergens denk ik dat ik minder druk voel, omdat ik nog meer jaren heb.''

'Kansen pakken'

Over een ding is Daleman heel duidelijk. Haar leeftijd is geen excuus om het rustig aan te doen. ''Je moet wel de kansen pakken die je kan pakken. Zoals vorig jaar bijvoorbeeld, toen ik me plaatste voor de World Cups. Ik had kunnen zeggen: joh, dit is te vroeg. Maar als ik het niet doe, weet ik niet of ik die kans ooit nog ga krijgen.''