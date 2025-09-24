Topschaatster Angel Daleman had komend seizoen zowel op de langebaan als op de shorttrackbaan graag in actie willen komen. Toch werd het achtienjarige talent niet meegenomen in trainingsselectie van TeamNL Shorttrack. Tot haar eigen verbazing. "Ik werd random gebeld dat ik er niet bijzat."

Daleman kwam vorig seizoen als een komeet de schaatswereld binnen. Nadat ze als juniore twaalf wereldtitels op haar naam schreef, mocht ze vorig jaar voor het echie meedoen. En met succes. De schaatsster werd tweede op de 500 meter op de NK afstanden. Als kers op de taart won Daleman met Nederland goud op de teamsprint tijdens de WK afstanden.

Ze bleef ook actief als shorttrackster. Maar met minder succes. Toch hoopt ze op beide onderdelen uit te komen op de aankomende Olympische Spelen in Milaan, vertelt Daleman tegen Sportnieuws.nl. "Als het kan zou het mooi zijn.''

'Langebaan is plan A'

Het hoofddoel van Daleman van dit olympisch seizoen is simpel. "Het grootste doel is om te blijven ontwikkelen." Dat wil de vriendin van topschaatser Beau Snellink vooral op de langebaan. "Langebaan is plan A en shorttracken plan B."

Toch zit het shorttracken nog steeds in haar achterhoofd. "Ik train iedere week op de shorttrackijzers. Ik vind het leuk en het doet me denk ik ook goed. Maar het is lastig om te dubbelen in Milaan.''

'Met pijn in mijn hart'

Daleman moest dit seizoen toch de keuze maken om zich te focussen op de langebaan. ''Met pijn in mijn hart, want ik had wel iets in mijn hoofd zitten. Maar de Spelen komen te vroeg. Ik loop bij het shorttrack achter ten opzichte van de langebaan.''

'Ik werd overvallen'

Ondanks haar keuze was Daleman toch lichtelijk verontwaardigd dat ze niet werd opgenomen in de Nationale Trainingsselectie Shorttrack. "Ik werd overvallen. Ik werd ineens random gebeld dat ik er niet meer bijzat. Ik vind het jammer dat ik er ben uit gekickt. Ik heb de keuze zelf niet gemaakt. Van mij betreft kon ik er nog prima bijzitten. Ik had het heel leuk gevonden om nog steeds deel uit te maken, maar dat wilden de trainers niet.''

Toch kan Daleman met het besluit leven. "Ik wil één hoofdcoach, want dat brengt meer rust. Dat heb ik nu.'' Verder heeft de achttienjarige schaatster nu een minder volle kalender, wat volgens haar ook fijn is. "Ik ben jong, maar toch voelde ik vorig jaar dat ik aan het einde van het seizoen op was.''