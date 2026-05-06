Topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong is weer begonnen aan haar training richting nieuwe doelen. Niet alleen richting het nieuwe schaatsseizoen, maar de olympisch kampioene gaat ook haar eerste profwedstrijd op de koersfiets rijden.

In een post op LinkedIn vertelt Rijpma-de Jong dat haar 'rustperiode voorbij is gevlogen'. Nadat de topschaatsster goud pakte op de 1500 meter tijdens de Olympische Winterspelen, volgde een periode van vele huldigingen. Toen Rijpma-de Jong eindelijk op vakantie kon, moest die trip alweer afgebroken worden. Ze kreeg het tragische nieuws dat haar grootvader was overleden. "Helemaal uitstaan zat er daardoor niet echt in, maar uiteindelijk is familie altijd het belangrijkste", vertelt Rijpma-de Jong.

Trainen voor het wielerseizoen

Rijpma-de Jong had dus een beladen vakantieperiode, maar ze 'merkt dat het nu begint te kriebelen'. "De komende periode ga ik weer gerichgt trainen richting nieuwe doelen. En daarnaast vind ik het super leuk om ook andere dingen naast het schaatsen te blijven doen", vertelt Rijpma-de Jong. De schaatsster krijgt van die afwisseling 'juist veel energie'.

De 31-jarige Rijpma-de Jong gaat op 16 mei van start in haar eerste officiële profwedstrijd in het wielrennen. Dan rijdt ze de Omloop der Kempen voor de nationale selectie van oud-renner Laurens ten Dam. Daarnaast rijdt ze ook nog wat wedstrijden op de wielerbaan. "Bijzonder dat dit allemaal kan naast het schaatsen", vertelt de blije Rijpma-de Jong in haar post.

Terugblik op nieuw seizoen

Rijpma-de Jong kijkt ook nog terug op haar afgelopen schaatsseizoen. Een jaar dat voelde als 'meerdere seizoenen in één'. Een seizoen waar ze olympisch goud haalde, maar niet veel later ook haar geliefde grootvader verloor. "Daardoor leer je wel relativeren. En ook dat resultaten niet alles zijn", vertelt Rijpma-de Jong over haar seizoen. De schaatsster blijft vooral 'zichzelf, hard werken en plezier houden in wat ze doet'. Ten slotte bedankt Rijpma-de Jong nog alle mensen die haar Antoinette Foundation steunen, haar stichting die opstaat tegen pesten bij kinderen

