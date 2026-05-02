Ze noemt hem haar allerbeste vriend, haar tweede vader en haar grootste fan. Het verlies van haar opa heeft Antoinette Rijpma-de Jong de afgelopen weken gebroken. De olympisch kampioene op de 1500 meter spreekt er openhartig over samen met haar man Coen.

"Ik heb de afgelopen weken zoveel gehuild dat het voelt alsof mijn tranen een beetje op zijn. Het is gewoon niet te bevatten dat ik geen afscheid heb kunnen nemen", vertelt ze in gesprek met De Telegraaf.

Het overlijden van haar opa kwam op het slechtst denkbare moment. Vorige maand vertrokken de twee naar Amerika om bij te komen van de hectische periode na de Olympische Spelen, tegelijkertijd ook hun verlate huwelijksreis. Maar tijdens de trip hoorden ze dat haar opa was gevallen terwijl hij de paarden eten gaf. "De ochtend erna werden we wakker met allemaal gemiste oproepen. Toen wisten we eigenlijk al wel genoeg."

Dierbare herinneringen

De thuisreis vanuit Amerika had flink wat voeten in aarde. Haar man Coen vertelt dat ze niet zomaar konden vertrekken. "We wisten natuurlijk meteen dat we naar huis wilden, maar zo makkelijk ging dat helemaal niet. We moesten onze camper en fietsen nog terugbrengen naar San Francisco, een rit van zo'n twintig uur. De dag daarna konden we pas naar Nederland vliegen. Uiteindelijk waren we meerdere dagen onderweg en dat met zoveel emoties. Het is echt veel geweest."

Antoinette heeft veel herinneringen aan haar opa. "Hij was mijn grootste fan. Als kind bracht hij mij vroeger al naar de schaatstrainingen. In Milaan kon hij vanwege zijn leeftijd niet meer bij zijn, maar hij was zo ontzettend trots toen ik de olympische titel veroverde. We kochten een petje van de Spelen voor hem en dat zette hij op wanneer hij langs de boeren ging." Ze haalt haar schouders op. "Ik had nog zoveel vragen, nog zoveel willen bespreken. Maar oh, wat mis ik hem al."

Leven in vrijheid

Met 4 en 5 mei in aantocht denken Antoinette en Coen ook extra na over vrijheid en herdenking. Het tweetal is zeer geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog en reed vorig jaar op Bevrijdingsdag met hun originele legerjeep door Friesland. "We reden door Friesland en onderweg stapten er mensen bij ons in die de oorlog hadden meegemaakt", vertelt Antoinette. "We stopten op markante punten. Het zijn gewone plekken waar je bij wijze van spreken iedere dag langs fietst zonder te weten wat er is gebeurd."

Voor Antoinette is de boodschap helder. "Dat ik het leven van een topsporter kan leiden, komt doordat anderen daar vroeger voor hebben gevochten. Het is zo belangrijk dat we verhalen blijven vertellen, verhalen blijven aanhoren en blijven leren van het verleden."