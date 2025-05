'Bizar seizoen' daalt eindelijk in bij schaatsster Angel Daleman (18): 'Dat neemt niemand me meer af'

Angel Daleman (18) staat aan haar vooravond van haar tweede seizoen bij de profs. Dit keer als volwaardig lid van Team Essent, de ploeg waar ze afgelopen jaar al meedraaide als stagiair. Maar Daleman rook niet aan het echte werk, ze proefde zelfs al van het zilverwerk.

Daleman is deze week met de brigade van Jac Orie op trainingskamp in De Lutte, waar de voorbereiding op het olympische seizoen is begonnen. Daar nam ze plaats in een stoel om samen met Sportnieuws.nl terug te blikken op een - zoals ze het zelf noemt - 'bizar seizoen' dat ze toen nog als zeventienjarige beleefde.

'Dit had ik niet zien aankomen'

Als junior nam Daleman de ene na de andere medaille mee naar Nederland, op junioren WK's of de Olympische Jeugdspelen. Maar in haar eerste jaar tussen de profs liet ze zich ook gelden. "Ik had het niet zien aankomen. Ergens wist ik wel dat ik stappen zou gaan maken, maar zó wist ik niet...", erkent ze.

"Ik wist niet dat ik naar de World Cups zou mogen en daar goede tijden zou rijden, naar een WK zou gaan op een afstand (500 meter, red.) waarvan ik het niet dacht en met goud zou afsluiten op de teamsprint. Dat is wel heel bijzonder eigenlijk", geeft ze toe.

Besef daalt in

Al die prestaties dringen langzaam tot Daleman door. "In zo'n seizoen zit je in zo'n rollercoaster dat je er niet over nadenkt. Nu heb ik wel zoiets van poh, dit moet ik ook maar weer gaan evenaren. Het was natuurlijk een hartstikke mooi seizoen en hoop dat ik die lijn kan voortzetten", is ze vastberaden.

Daleman weet niet of er nu extra druk bij komt kijken. "Het kan ook vertrouwen geven in de zin van dat ik het kan. Dat ik al zo'n mooi seizoen heb neergezet is alleen maar mooi. Dat neemt niemand meer van me af, dus ik kijk alleen maar vooruit."

Olympisch seizoen

En vooruitkijken doet ze naar een olympisch jaar. Haar eerste tussen de grootsten der aarde. "Als ik naar de Spelen ga, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Maar ook als ik mezelf weer flink verbeter. Haal ik het dan niet en ik heb er alles aan gedaan, mezelf verbeterd en is de rest gewoon beter, dan is het voor 80 procent geslaagd. 95 procent als ik naar de Spelen ga en 100 als ik daar een medaille haal."