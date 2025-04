'Zenuwachtige' topschaatsster Angel Daleman spreekt ultiem doel uit: 'Dit wordt geen normaal seizoen'

Met een nieuw contract op zak staat Angel Daleman net als alle andere topschaatssters voor een cruciaal jaar. Over minder dan tien maanden beginnen in Milaan de Winterspelen. Bij de veelzijdige schaatssensatie (18) begint het al behoorlijk te kriebelen.

Hoewel ze pas een jaar meedraait bij de senioren, weet Daleman dat het een bijzonder schaatsjaar wordt. Dat merkt ze aan alles, zo vertelt ze in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik heb geregeld een realisatiemomentje en besef me dan: dit wordt geen normaal seizoen, het wordt echt vet en anders dan andere seizoenen."

Supertalent Angel Daleman (18) sluit na soap grote deal: 'Ik wilde rust creëren' Het is eindelijk duidelijk geworden waar de toekomst van topschaatsster Angel Daleman ligt. De pas net 18-jarige was het afgelopen seizoen een ware sensatie als stagiair bij Team Essent, maar had nog geen volwaardig contract. Dat heeft ze sinds zaterdagochtend wel en aan Sportnieuws.nl liet ze merken hoe blij ze daar mee was.

World Cups en Olympische Spelen

De Spelen staan namelijk voor de deur en voor iedereen is plaatsing voor dat toernooi het ultieme doel. Begin februari hoopt Daleman als achttienjarige te debuteren op het grootst mogelijke podium. Het toptalent maakte zaterdagochtend bekend voor twee seizoenen te tekenen bij Team Essent een hoopt onder leiding van coach Jac Orie kwalificatie af te dwingen. "Als ik mezelf verder verbeter, maak ik veel kans om naar de World Cups en naar de Spelen te gaan."

En dat is natuurlijk de droom voor iedere sporter. Ook voor Daleman, die op de 500 meter, de 1000 meter en de 1500 meter goed uit de voeten kan. Hoewel ze op de teamsprint (geen olympisch onderdeel) goud won tijdens de WK afstanden en het afgelopen jaar meermaals op het podium stond tijdens de World Cups, blijft ze bescheiden over haar kansen voor en op 'Milaan'. "Eerst gewoon plaatsen, dan is het doel al voor 90 procent behaald." En wat zou het helemaal afmaken? "Goud zou het allerperfectst zijn", lacht Daleman.

Dit is Angel Daleman: schaatstalent dat imposant record brak werd onderdeel van soap én heeft relatie met collega Met Angel Daleman heeft Nederland een schaatstalent in huis waar het nog jaren van kan genieten. Ze brak afgelopen seizoen definitief door bij de wereldtop en vierde meerdere successen, ook op persoonlijk vlak. En dat terwijl ze nog 18 moest worden. Inmiddels is Daleman de magische leeftijdsgrens gepasseerd.

Angel Daleman alweer in training

De Spelen lijken nog ver weg en met temperaturen van ruim twintig graden is het moeilijk voor te stellen dat de schaatsers weer aan de bak moeten. Toch is Daleman al druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe schaatsjaar. "Maandag gaan we écht weer beginnen, maar sinds anderhalve week ben ik alweer begonnen met fietsen als opbouw voor het trainingskamp."

Mogelijk is dat het begin van een memorabel schaatsjaar voor het sinds kort volwaardig lid van Team Essent. De naderende Spelen zorgen in ieder geval voor kriebels. "Het maakt me zenuwachtig, maar wel op een goede manier."