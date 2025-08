Jutta Leerdam deelt maar al te graag updates over haar leven op sociale media, maar dat kan niet altijd even uitgebreid. Daar biedt de topschaatsster nu dan ook haar excuses voor aan. Dat doet ze op TikTok, dat dan weer wel.

'Sorry als ik niet veel post', schrijft Leerdam bij een motiverende video. De 26-jarige Westlandse is hard aan het trainen, zo is te zien op de beelden. 'Ik ben druk met mezelf in het zweet werken, om zo mijn dromen te behalen.' Daarmee doelt ze op de Olympische Winterspelen van 2026, maakt Leerdam duidelijk in de caption.

Leerdam heeft een zéér duidelijk doel voor ogen: het winnen van de 1000 meter op de Olympische Spelen. Met een gouden olympische plak heeft ze alle noemenswaardige prijzen gewonnen in haar schaatscarrière. Het zal voelen als een laatste kans, want het is inmiddels al duidelijk dat zij na dit seizoen stopt als professional.

Grote plannen ná schaatscarrière

Zij hoopt namelijk aan kinderen te beginnen met Jake Paul. Dat zal niet in Nederland zijn, maar in Puerto Rico. Haar verloofde woont al even op het Caribische eiland, dat onderdeel is van de Verenigde Staten. Leerdam is niet de enige met een groot doel voor 2026, want Paul hoopt in dat jaar wereldkampioen boksen te worden.

Jake Paul brengt bezoek aan Nederland

Overigens bracht de Amerikaanse sensatie onlangs nog een bezoek aan Leerdam in Nederland. Samen reisden zij vervolgens af naar Londen, om daar naar het boksgevecht tussen Oleksandr Usyk en Daniel Dubois te kijken. Het koppel juichte voor Usyk en de Oekraïner won ook, wat hem de onbetwiste wereldkampioen maakte.

Paul daagde Usyk vervolgens uit, maar opvallend genoeg niet voor een gevecht in de boksring. De vechters lijken de kooi in te stappen voor een MMA-gevecht. Usyk was er voor in, zei hij bij Daily Mirror: "Ik ben klaar om met Jake Paul te vechten volgens de MMA-regels, maar ik moet rusten."