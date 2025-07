Jutta Leerdam is hard in training voor het Olympisch schaatsseizoen. Terwijl de blondine bij TeamNL bezig is met haar voorbereiding, weet ze ondertussen de show te stelen op TikTok in een verbluffende outfit waar haar volgers laaiend enthousiast van worden.

De verloofde van Jake Paul is druk bezig op de atletiekbaan en met wat krachtoefeningen bij TeamNL in aanloop naar het nieuwe schaatsseizoen. Zo blijkt uit foto's en video's die ze woensdag deelde op Instagram. Maar ook op TikTok weet ze furore te maken met een zogenoemde 'fitcheck'.

'Past perfect bij elkaar!'

Een 'fitcheck' houdt in dat iemand z’n outfit laat zien en vertelt waar de kleding vandaan komt. Leerdam vond daar de perfecte plek voor: de straten van Londen. Ze poseert in een matchende, bruine look en verklapt trots waar ze alles scoorde. Haar top? Niet zomaar eentje, maar van Victoria Beckham. De vrouw van David Beckham is een bekende in de modewereld met haar populaire kledingmerk. Haar volgers zijn laaiend enthousiast over haar look. “Alles past perfect bij elkaar”, reageert iemand.

Tripje naar Londen

De video is waarschijnlijk van enkele weken geleden. In het weekend van 19 juli was Leerdam namelijk samen met haar verloofde Jake Paul in Londen. De twee maakten daar een uitstapje naar Wembley, waar ze vanaf de eerste rij zagen hoe topbokser Oleksandr Usyk (38) zich tot de onbetwiste wereldkampioen in het zwaargewicht kroonde door Daniel Dubois in de vijfde ronde knock-out te slaan.

De twee stonden daar volop in de spotlights. DAZN wist Paul te strikken voor een interview vlak voor het hoofgevecht van start ging in Wembley. Daar vertelde de Amerikaanse influencer dat hij voor Usyk was, omdat de twee dezelfde verjaardag delen: 17 januari. Ook vertelde hij vol vertrouwen bezig te zijn met een gevecht tegen topbokser Anthony Joshua.

Alhoewel het hem waarschijnlijk ook geen slecht idee lijkt om tegen de onbetwiste wereldkampioen in het zwaargewicht te vechten. Na de winst van Usyk kwam hij namelijk in de ring om een face-off met de Oekraïner aan te gaan.