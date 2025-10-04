Topschaatser Patrick Roest gold afgelopen jaren als een van de kanonnen op de lange afstanden en bij het allrounden. Toch komt hij uit een weggegooid seizoen, na meerdere fysieke zorgen. Nu is de 29-jarige allrounder op de weg terug, met dank aan een bijzonder persoon.

Roest zette vorig jaar een streep door het World Cup Kwalificatietoernooi wegens een ontstoken verstandskies. In een poging om de achterstand op de concurrentie in te halen, overtrainde hij zichzelf. Eerdere rugproblemen doemden weer op en door het seizoen van Roest kon een streep. Hij deed wel mee aan de NK allround, maar trok zich daar terug.

Inmiddels is Roest op de weg terug, al is hij nog niet helemaal de oude. "Maar ik voel me wel een stuk beter dan vorig jaar", verzekert hij in De Telegraaf. "Ik heb zin om weer wedstrijden te gaan rijden, om weer beter te worden. Ik denk echt nog niet aan de Spelen. Of aan gouden medailles. Ik wil eerst goede wedstrijden rijden en dan kijk ik wel waar ik terechtkom."

Luisterend oor van buitenaf

Aan wie Roest veel heeft is zijn oudere zus Natasja, die ook jarenlang schaatsster was. Wat helpt is dat zij masseert voor Team Reggeborgh. "Het fijne aan Natasja is dat ze meedenkt", aldus Roes, wiens zus naar zijn races kijkt. Zij kan het dan van medisch- en sportief oogpunt bekijken. "Het is wel lekker dat iemand van buitenaf daar iets over kan zeggen."

Natasja Roest geeft haar jongere broertje ooit tips als hij aangeeft waar het niet goed zit. De topschaatser voelt zich daar prettig bij. "Het is heus niet zo dat Natasja hele gekke dingen roept. Maar je moet je voorstellen: ik woon daar ook maar in m'n eentje, daar in Heerenveen. Dus is het fijn om met iemand te praten die je begrijpt. Dan ben je er maar vanaf. Dit geeft een vertrouwd gevoel."

Schaatsen even op laag pitje

De gesprekken zorgen er ook voor dat Roest niet altijd aan topschaatsen hoeft te denken. Hij tufte in de zomer dan ook veel op en neer tussen Heerenveen en Lekkerkerk, waar hij opgroeide. "Dan kun je even andere dingen doen. Maar ik zit in Team Reggeborgh, we fietsen ook veel samen. Want als je samen traint, maak je elkaar ook beter", erkent hij.

En beter worden, dat is wat Roest nodig heeft voor het komende schaatsseizoen. Hij hoopt zich natuurlijk te plaatsen voor de Olympische Spelen van Milaan. Dan moet hij zich wel kwalificeren op het spijkerharde OKT in Thialf eind december. Lukt dat, dan is Natasja er bij als fan.