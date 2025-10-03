Patrick Roest (29) leek even klaar met het schaatsen, maar hervond buiten de sport zijn plezier. Na maanden van oververmoeidheid staat de allrounder weer met frisse energie op het ijs. Het grote doel: de Olympische Spelen van Milaan in 2026.

In gesprek met het AD vertelt Roest dat hij afgelopen winter de schaatsen letterlijk aan de kant schoof. Zes weken lang deed hij niets: geen krachttraining, geen fietsrit, zelfs geen klein rondje hardlopen. "Ik was niet klaar met de sport, maar wel met de situatie", zegt hij. Zijn lichaam en hoofd waren leeg, een reset was noodzakelijk.

Tot rust op de boerderij

Die vond hij thuis in Lekkerkerk, op de boerderij van zijn ouders. Daar liep hij tussen de koeien, zat hij op de trekker en hielp hij zijn vader. "Helemaal los van het schaatsen om de energie terug te vinden. Afspreken met vrienden, spelletjes doen. Dat was leuk, maar nu is het weer fulltime leven als schaatser", blikt hij vooruit.

Vanaf maart pakte hij de draad voorzichtig weer op. Samen met zijn zus Natasja trok Roest naar Málaga om in de Spaanse zon te trainen. Voor het eerst voelde hij dat zijn lijf weer meewerkte. "Een paar maanden eerder lag ik na een training de hele dag op de bank. Nu merkte ik verschil, dat gaf vertrouwen", kijkt de allrounder van Team Reggeborgh terug op het trainingskamp.

'Ik heb te gek gedaan'

De zware periode liet sporen na. Vorig seizoen noemde Roest zelf 'afgrijselijk': een ontstoken verstandskies, een rugblessure en vooral een lichaam dat hij te veel had belast. "Ik heb te gek gedaan", zei hij eerder. Nu kiest hij bewust voor doseren, want nog altijd is het oude topniveau niet terug.

Aan stoppen dacht hij nooit serieus. Daarvoor is de liefde voor het schaatsen te groot. "Ik moest mijn hoofd leegmaken en mezelf weer klaarstomen voor topsport. Zoals ik vorig seizoen over de baan reed, had ik er geen plezier in. Het voelde niet als mezelf", stelt hij. Nu kijkt Roest vooruit, met één duidelijk doel: Milaan 2026.

Eerste echte meetmoment

Komend weekend rijdt Roest bij de NK Clubs zijn eerste wedstrijd. Normaal een bijzaak, maar voor hem een belangrijk meetmoment. "Het is spannend om straks te merken hoe ik er echt voor sta. Die onzekerheid heb ik altijd wel in me gehad en die heb ik ook nodig om te presteren."