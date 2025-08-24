Erben Wennemars en zijn zoon Niels hadden zaterdag een leuk dagje samen uit. De twee waren op het FTR Festival, waar sport en muziek samen komen. Niels Wennemars waagde ook nog een poging op een fiets die hem niet per se bekend is.

Het FTR festival is een bekend feest in de regio Overijssel, waar bekende artiesten optreden. Er worden ook verschillende sportevenementen gehouden tijdens het festival. Zo werden er deze editie meerdere BMX-races gehouden. Het festival wordt dan ook omschreven als een plek waar muziek, feest en sport samen komen. Zo kunnen mensen zich ook inschrijven om mee te doen aan de BMX-races.

Een van de deelnemers die meedeed met die BMX-race was Niels Wennemars. De atleet, die meerdere keren meedeed aan het bekende fenomeen hyrox, stapte op het parcours de BMX-fiets op, maar hij kwam niet geheel ongeschonden uit de strijd. Wennemars plaatste een story op zijn Instagram, waarop te zien is dat hij met een wond op zijn been loopt. Daarna steekt hij zijn duim op, dus lijkt het niet dat hij blijvend letsel over houdt aan zijn BMX-avontuur.

Olympisch kampioen

Vader Erben Wennemars plaatste op zijn Instagram nog een foto met zijn zoon en een olympisch kampioen. Jeffrey Hoogland is inmiddels een van de meest succesvolle baanwielrenners van Nederland, maar zijn roots liggen in het BMX. De gespierde renner was dan ook op het FTR Festival om de BMX-fiets weer op te stappen. Het is niet bekend of Hoogland zijn race ook daadwerkelijk gewonnen heeft.

'Al is hij meervoudig olympisch kampioen bij het baanwielrennen, in zijn hart blijft hij een BMX'er', zo plaatste vader Wennemars bij een foto met Hoogland en zijn zoon. Niels Wennemars leek geen kater over te hebben gehouden aan het festival, want een dag later zat hij alweer op de hometrainer voor een flinke fietsrit.