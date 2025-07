Erben Wennemars en stilzitten: een slechtere combinatie bestaat niet. Toch zal de voormalig topschaatser zich op dit moment het liefst even binnenshuis willen verschuilen. Er pakken zich namelijk donkere wolken boven hem samen.

De 49-jarige Wennemars bivakkeert momenteel in Spanje. Hij geeft zijn ruim 50.000 volgers op Instagram een inkijkje in het weer daar. Wennemars filmt zichzelf op het strand met ontbloot bovenlichaam, met een felblauwe lucht op de achtergrond. Geen wolkje aan de lucht, zou je denken.

Maar de caption doet al vermoeden dat de vork anders in de steel steekt. 'Instagram versus reality', schreef Wennemars erbij. En als hij zichzelf omdraait, is te zien hoe er donkere wolken richting het strand komen. In een volgende video laat de bronzen olympiër zien hoe de regen met bakken uit de hemel komt.

Joep Wennemars

Wennemars beleefde zijn successen op de schaatsbaan begin deze eeuw en ziet nu hoe zijn oudste zoon Joep in zijn voetsporen is getreden. De 22-jarige Joep verraste in maart van dit jaar vriend en vijand door wereldkampioen te worden op de 1000 meter. Het betekende de eerste wereldtitel voor de vriend van Suzanne Schulting.

De schaatser van Team Essent bereidt zich momenteel voor op het olympische seizoen. Bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) aan het einde van dit jaar, hoopt hij zich te plaatsen voor de 1000 en 1500 meter.

Hyrox met Niels Wennemars

Inmiddels heeft vader Erben zich gestort op een andere sport: hyrox. Dat doet hij samen met zijn andere zoon, Niels. Erbens vrouw Renate ziet het met lede ogen aan, schrijft ze in haar column voor De Stentor. "Is onze schaatsende zoon het huis uit, begint het hele riedeltje opnieuw met kind nummer twee."

Niels en Erben lijken alleen nog maar aan die fitnessdiscipline te kunnen denken. "Het is Hyrox hier en Hyrox daar bij ons aan de eettafel", aldus Renate. "En om het huis. En in de schuur. Ze doen namelijk allebei ook nog mee aan wedstrijden. Die worden af en toe gehouden in grote hallen zoals Thialf (alsof we daar nog niet vaak genoeg komen) of Ahoy."