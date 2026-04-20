Gary Hekman (37) moet zich schikken in zijn nieuwe rol als coach van marathonploeg De Haan Westerhoff. De voormalig topschaatser, veelwinnaar in Nederland, keek op het ijs zijn ogen uit. Vooral de instelling van de schaatsers voor die ploeg stoorde hem, zag hij als concurrent bij Team Reggeborgh. Daar wil hij verandering in brengen.

Hekman vindt dat de rijders van de ploeg zichzelf onderwaarderen en daardoor niet het beste uit zichzelf halen. “Ik had er moeite mee de ploeg te typeren. Als schaatser van Reggeborgh zag ik De Haan Westerhoff als onvoorspelbaar in de koers. De jongens beschouwden zichzelf niet als een van de grote blokken in de Topdivisie", zegt hij in gesprek met schaatsen.nl.

'Af van dat Calimero-gedrag'

En precies dat laatste moet veranderen. De ploeg, bestaande uit kanonnen Luc ter Haar en Christian Haasjes, moet 'zich niet kleiner voordoen dan dat ze zijn', vindt Hekman. "Van dat Calimero-gedrag moeten we af. We zijn kleiner dan Royal A-ware, maar dat hoeft niets te betekenen. Wanneer je bijna de helft van de races op natuurijs wint, behoor je tot de grote teams. Sterker nog, dan word je meestal als eerste genoemd. En terecht. Dat verdient deze ploeg. Maar het wordt ook belangrijk dat we vanaf oktober de wedstrijden ingaan met veel initiatief.”

Calimero

Met de bewoording 'Calimero-gedrag' doelt Hekman op de tekenfilmserie Alfred Jodocus Kwak, waarin het personage Calimero met een eierdopje op zijn hoofd een bekende uitspraak deed: "Zij zijn groot en ik ben klein." Daarmee wordt de eigen kunde zelf neergehaald. Iets waar ze bij De Haan Westerhoff dus ook goed in zijn volgens Hekman.

Succes geen garantie

De afgelopen jaren werkte de ploeg zich op in het marathonpeloton. De zeges werden zeker vorig seizoen aan elkaar geregen, maar een garantie voor het nieuwe seizoen, met voormalig topper Hekman aan het roer, is dat absoluut niet.

'Dan kan ik heel pissig worden'

“Wat er is gepresteerd, evenaar je niet zomaar. Het zou een beetje scorebordjournalistiek zijn om dat zo te benaderen en te roepen dat we meer moeten winnen dan het seizoen ervoor. Stel dat er iemand anders veruit de beste is, dan kan ik daar prima mee leven. Gaan we echter bepaalde dingen structureel fout doen en daardoor marathons verliezen, dan kan ik heel pissig worden.”