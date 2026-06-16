Ireen Wüst is de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden. De voormalig schaatskampioene zal vanaf 2028 terugkeren op de Spelen, in een andere rol.

Wüst wordt dinsdag op Sportcentrum Papendal door sportkoepel NOC*NSF gepresenteerd als de Nederlandse chef de mission tijdens de Zomerspelen van 2028. Dat meldt de NOS. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen.

De succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden is daarmee de eerste vrouw die deze rol zal bekleden. Alleen paralympische ploegen hadden eerder een vrouw als chef de mission, namelijk Esther Vergeer en Thea Limbach. Wüst won zes keer olympisch goud, waarvan twee keer op de 3000 meter, drie keer op de 1500 meter en één keer op de ploegenachtervolging. Daarnaast won ze vijf keer zilver en twee keer brons.

Het is opmerkelijk dat Wüst als oud-schaatsster niet alleen voor de Winterspelen, maar ook voor de veel grotere Zomerspelen is gestrikt. Maar haar profiel sluit wel goed aan op de functie die ze zal gaan bekleden. Ze is niet alleen een zeer gerespecteerde oud-olympiër, maar werkt ook sinds 2023 bij NOC*NSF als expert prestatiegedrag en mentale gezondheid.

De 40-jarige neemt in op de Zomerspelen het stokje over van Pieter van den Hoogenband. In de Franse Alpen in 2030 treedt ze mogelijk in de voetsporen van Carl Verheijen.

Topfit

Wüst is zelf ook nog steeds topfit. Onlangs maakte ze haar debuut in een nieuwe sport: Hyrox. Daarbij wordt hardlopen gecombineerd met fitnessoefeningen. Het schaatsicoon nam bij de dubbels deel samen met haar grote liefde Letitia de Jong.

Wüst en De Jong hadden 1:10.36 nodig om de helse tocht af te leggen. Dat is voor debutanten bij de Hyrox een erg goede tijd. Ze bewijzen maar weer dat ze ook heel wat jaartjes na hun actieve schaatscarrière nog altijd topfit zijn. Het sportevenement vond plaats op bekend terrein voor Wüst, namelijk in Thialf.

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