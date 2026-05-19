Hyrox lijkt dé nieuwe hype onder Nederlandse (oud-)topsporters en inmiddels is ook Ireen Wüst gevat door het virus. De zesvoudig olympisch kampioene schaatsen maakte haar debuut in Heerenveen. Haar eindtijd zorgde voor vreugde bij twee andere olympisch kampioenen.

“Het was in Heerenveen, dus heel het schaatsblik is opengetrokken”, zegt voormalig tophockeyster Ellen Hoog lachend over het Hyrox-evenement van afgelopen weekend in Thialf. Onder meer Sven Kramer, Erben Wennemars en Ronald Mulder waren daar van de partij. Hoog zelf deed eerder al meermaals, samen met haar oud-ploeggenote Naomi van As, mee aan een evenement van de populaire sport.

Ireen Wüst en Letitia de Jong

"Ik appte gisteren nog naar jou dat Ireen Wüst ook had meegedaan", vertelt Van As. "Met haar vrouw Letitia de Jong. Ze finishten in een tijd van 1.10:36.” Hoog lachend: “Dat wil ze graag even benoemen.” Van As: “Dan komt toch weer dat fanatieke naar boven. Dat houden we toch, dat ik dacht yes, wij waren gewoon sneller. Nou moeten we er wel bij zeggen dat dit hun eerste keer was.”

"Ja, en in hun eerste waren ze sneller dan wij in onze eerste", geeft Hoog toe. "Maar de laatste keer waren wij sneller.” Van As: “Dat is toch altijd lekker! Als ik aan Ireen denk, denk ik oh, die is net gestopt. Dat is natuurlijk niet zo. Die is al lang gestopt. Ik heb wel het idee dat zij nog zo sterk is.” De inmiddels 40-jarige Wüst hing haar schaatsen in 2022 aan de wilgen.

Joy Beune

"Dit is ook echt iets voor schaatsers", aldus Hoog over Hyrox. "Dat rennen misschien minder, maar op zich met het duurvermogen wel weer. En al die krachtoefeningen, daar zijn die schaatsers natuurlijk wel echt voor gemaakt natuurlijk. Joy Beune deed ook mee, met haar zus.”

Van As: “Die finishte in een tijd van 1.18:47. Dat is natuurlijk ook gewoon goed. Ik weet niet wat voor sportieve achtergrond haar zus heeft, maar leuk dat je dat samen doet.” Hoog: “Ja, hartstikke leuk!”

Luister de podcast

Tweevoudig olympisch kampioenen hockey Ellen Hoog en Naomi van As nemen speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek door in de podcast En Door... In de nieuwste aflevering aandacht voor onder anderen de nieuwe hobby van Sven Kramer, de jurk van Jutta Leerdam en de afkeer van een olympisch schaatstoernooi in Thialf. Luister de nieuwe aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover