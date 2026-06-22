Niks lijkt Thialf meer in de weg te staan om de Olympische Winterspelen van 2030 mede te organiseren. De Nederlandse schaatstempel in Heerenveen was de afgelopen maanden al aangewezen als mogelijke locatie voor het langebaanschaatsen, maar krijgt nu dan echt goed nieuws van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Het uitvoerend comité van het IOC heeft ijsstadion Thialf in Heerenveen goedgekeurd als schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030, die plaatsvinden in de Franse Alpen. Dat heeft de olympische organisatie maandag bekendgemaakt.

De goedkeuring betekent nog niet de definitieve toewijzing van het olympische schaatstoernooi aan Heerenveen. De definitieve goedkeuring van de sportlocaties voor de Spelen van 2030 volgt volgens het IOC op "een latere datum".

'Thialf is wereldklasse'

"Thialf is een faciliteit van wereldklasse met sterke steun van het publiek", schrijft het IOC op de eigen site. Thialf is in beeld gekomen bij de Franse organisatie van de Spelen omdat er in Frankrijk geen geschikte ijsbaan is.

NOC*NSF laat maandagavond weten dat het definitieve besluit bij het Franse organisatiecomité ligt, dat op 29 juni bijeenkomt. Op die datum kan de toewijzing van het schaatstoernooi aan Thialf definitief worden.

Historie

De definitieve toewijzing van het schaatstoernooi aan Thialf zou betekenen dat voor het eerst in de geschiedenis een deel van de Winterspelen in Nederland plaatsvindt. Ook zouden er voor het eerst in 102 jaar olympische sportwedstrijden worden bedreven op Nederlandse bodem.

Lyon krijgt de rest

Het IOC heeft naast het schaatstoernooi in Thialf ook de vorming van een 'ijscluster' in Lyon goedgekeurd. In die stad zullen de overige ijssporten, curling, kunstschaatsen, ijshockey en shorttrack, plaatsvinden. Courchevel en Val d'Isère hebben de wedstrijden in het alpineskiën toegewezen gekregen.

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