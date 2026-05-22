Het lijkt zo goed als zeker dat schaatstempel Thialf het toneel gaat zijn van het schaatstoernooi op de Olympische Spelen van 2030. Het toernooi zal voor de rest worden afgewerkt in Frankrijk, waar ze kunnen leven met de beslissing dat er waarschijnlijk geschaatst gaat worden in Nederland.

In Frankrijk staat geen permanente schaatshal, hierdoor wil het IOC uitwijken naar Thialf voor het olympische schaatstoernooi van 2030. Een beslissing waar het Franse schaatsteam mee kan leven.

Begrip voor keuze

"Een groot stadion als Thialf bouwen was geen optie. Daarom hebben ze verder gekeken naar de beste plek om iets exceptioneels neer te zetten", legt Alexis Contin, oud-topschaatser en sinds deze zomer coach van het Franse team, uit tegen Schaatsen.nl.

Een tijdelijke ijshal bouwen in Frankrijk, net zoals in Milaan, was geen optie voor het land. "De organisatie moet rekening houden met de nalatenschap van de Spelen. Een tijdelijke ijsbaan die binnen een paar maanden verdwijnt heeft geen nalatenschap, terwijl het organiseren in Thialf wel tot mooie dingen kan leiden. Zo zijn de bonden overeengekomen dat ze elkaar de komende jaren helpen, waardoor wij in Thialf kunnen trainen en een thuisvoordeel kunnen creëren. We werken met goede faciliteiten en hoeven minder te reizen de komende jaren."

Frans succes dankzij Nederland

De keuze van het verplaatsen van het olympisch schaatstoernooi naar Nederland komt in een periode waarin het Franse schaatsen in de lift zit. Zo had het land drie top-vijfnoteringen tijdens de laatste Spelen en verbrak kopman Timothy Loubineaud zelfs het wereldrecord op de 5000 meter.

Toch heeft Frankrijk al dit succes enorm te danken aan Nederland, aldus Contin. "Nederland is al jaren een katalysator voor het Franse schaatsen. We zijn daar allemaal begonnen en zijn gevormd door coaches als Jillert Anema en Jac Orie. Dankzij de Nederlandse teams en faciliteiten hebben wij kunnen presteren. Mocht het Franse schaatsen zich verder ontwikkelen doordat we tot 2030 opnieuw met deze faciliteiten kunnen werken, dan hoop ik dat over vier of acht jaar in Frankrijk wel een permanente ijsbaan gebouwd kan worden."

'Thialf beste alternatief'

Ook Valentin Thiebault, onderdeel van de Franse ploegenachtervolging in Milaan, heeft begrip voor de keuze op Thialf. "We hebben altijd de hoop gehouden dat er toch gekozen zou worden voor een tijdelijke baan in Frankrijk, maar ik wist dat die kans kleiner zou zijn dan een procent. Dan is Thialf het beste alternatief."

