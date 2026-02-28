Marathonschaatser Hylke de Boer was zaterdag de gelukkigste man op aarde. De 22-jarige Fries won de Sea Ice Classic in het Zweedse Luleå en kon zijn emoties vervolgens niet de baas.

Hylke de Boer, de jongere broer van marathon- en langebaanschaatser Tjerk de Boer, rekende na 150 kilometer in de sprint af met Joram Verkerk en Casper de Gier. De Boer van het team A-Ware kwam terecht in een kopgroep van zeven man en broedde vervolgens op een goed plan.

Plan

Tegenover Schaatsen.nl legt hij uit hoe dat plan in elkaar zat: "De rug van Casper de Gier was dus de plek waar ik moest zitten. In de sprint zou ik dan mijn stinkende best doen, en dan maar kijken wat erin zit." Hij nam zich voor om aan te gaan op het moment dat hij vermoedde dat De Gier zijn sprintje zou aanzwengelen. Daarbij was het zijn hoop dat door zijn actie De Gier ingesloten zou raken. Alles pakte wonderwel gesmeerd uit.

“Van jongs af aan heb ik elke zaterdag voor de livestream achter de computer gezeten en naar al die marathons gekeken", sprak de winnaar. "Die marathon vind ik gewoon het mooiste dat er is. Dat ik nu zelf heb gewonnen, is heel onwerkelijk nog."

Frustrerend

Tegenover de NOS zei De Boer dat het seizoen tot nu toe frustrerend is verlopen. "Ik ben in de vierdaagse vijfmaal op mijn bek gegaan. Ik bleef maar vallen. En ook allemaal gedoe met mijn broer en blessures. Vandaag komt het gewoon allemaal uit. Ik wilde zo graag winnen voor de ploeg. En ook voor Tjerk en voor mezelf", zei hij terwijl de tranen opwelden. "En mijn ouders. Het is gewoon gelukt."

Wat dat team betreft: na dit seizoen rijdt hij niet meer voor A-Ware. Hij verkast naar De Haan Westerhoff. "Natuurlijk speelde dat mee. Het is een prachtige ploeg en ik ben blij dat ik dit nog kan doen in dat blauwe pak", legde De Boer uit.

Klassement

Het Grand Prix-klassement op natuurijs is gewonnen door Daan Gelling van A-Ware. Tegen Dagblad van het Noorden zei hij: "Het klassement is een hele mooie prijs. Super om dat te winnen, ik ben er zeker blij mee. Ik had goede benen, maar in de wedstrijden viel het voor mij niet echt de goede kant op. Ook doordat het klassement steeds meer een rol ging spelen en er anders naar mij werd gekeken."

De Grand Prix bestaat uit een reeks van 6 wedstrijden: drie op de Weissensee (Oostenrijk) en drie op de Botnische Golf bij Luleå (Zweden).