Tijdens de NK allround en sprint in Thialf worden zaterdag de olympische helden in het zonnetje gezet. Althans: bijna iedereen was present in de schaatstempel in Heerenveen. Jutta Leerdam en Merel Conijn lieten verstek gaan.

"Tim Prins is de laatste die het middenterrein gaat verlaten", zo zei NOS-presentator Henry Schut. In het midden van Thialf werd namelijk alles klaargemaakt voor de huldiging van de Nederlandse schaatsers die van de Olympische Winterspelen in Italië terugkeerden met een of meerdere medailles om hun nek.

'Alle medaillewinnaars die konden komen'

"Alle prachtige foto's staan klaar van de medaillewinnaars. Het is door de schaatsbond georganiseerd. We gaan officieel huldigen. Alle medaillewinnaars die konden komen. Ik geloof dat alleen Jutta Leerdam ontbreekt", sprak Schut.

De winnares van de olympische 1000 meter werd vervolgens inderdaad niet opgeroepen door de speaker. Leerdam heeft haar seizoen beëindigd, ontbreekt daardoor op de NK sprint en zal volgende week ook niet deelnemen aan de WK sprint, alhoewel de bond KNSB haar daarvoor wel een startbewijs had gegeven.

Merel Conijn

Merel Conijn is uit protest niet van start gegaan bij het NK allround in Heerenveen. De winnares van het zilver op de 5000 meter van de Winterspelen meldde zich af voor de 3000 meter nadat ze de 500 meter nog wel had gereden. Daarna kwam ze dus ook niet opdagen bij de huldiging in Thialf.

Conijn is boos op de KNSB omdat er op het NK geen tickets zijn te verdienen voor het WK van volgende week in Heerenveen. De schaatsbond heeft Antoinette Rijpma-de Jong, Joy Beune en Marijke Groenewoud al aangewezen voor het WK. Conijn wilde eigenlijk ook niet van start gaan voor de 500 meter.

Medaillewinnaars in Milaan

Nederland eindigde als derde in het medailleklassement na de Olympische Winterspelen 2026. Dat is de hoogste klassering ooit. Het record stond op naam van de Winterspelen van 1972, waar Nederland vierde werd in de medaillespiegel.

TeamNL won tien gouden medailles en verbrak daarmee het record van Sotsji (2014), Pyeongchang (2018) en Beijing (2022) van acht gouden plakken. Het recordaantal medailles van 24 van de Winterspelen van Sotsji werd niet gehaald. Nederland kwam uit op twintig medailles, net zoveel als acht jaar geleden in Zuid-Korea.