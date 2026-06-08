Jutta Leerdam vertoefde lange tijd in het buitenland, maar is sinds kort weer in Nederland te bewonderen. De olympisch kampioene maakt in ons land van de gelegenheid gebruik om bij een geliefd familielid langs te gaan. Daar deelt ze maandag vertederende beelden van.

De oma van Leerdam is inmiddels 89 jaar oud, maar oogt nog altijd behoorlijk kwiek. "Mijn mooie oma", schrijft ze op Instagram. "89 en nog steeds gezond." Op de beelden van de schaatskampioene is te zien hoe kleindochter en oma genieten van een bakje koffie. Vervolgens deelt Leerdam ook trots hoe de 89-jarige die foto deelt op haar eigen sociale media. En het wordt nog gekker. "Oma stuurt me zelfs stickers (via WhatsApp, red.). Ik weet niet eens hoe dat werkt."

De grootste droom van Jutta Leerdam

Op TikTok zet ze haar oma ook even in het zonnetje. Zo filmt ze hoe zij de deur voor haar opendoet, samen met haar wandelt en ze lol hebben met elkaar. "Ik heb grote dromen, maar de grootste droom is om zo mooi en schattig te worden als mijn oma op 89-jarige leeftijd is."

Het is niet de eerste keer dat de oma van Leerdam verschijnt op het platform waar Leerdam miljoenen volgers heeft. Eerder dit jaar won Leerdam olympisch goud op de 1000 meter tijdens de Spelen van Milaan. Na haar grootste schaatssucces keerde ze kortstondig terug naar Nederland en kon een bezoekje aan grootmoeder niet ontbreken. Vol trots liet ze haar gouden en zilveren plak zien. "Dit betekende zoveel voor me", schreef de schaatskampioene destijds.

De schaatskampioene is na een lange periode in het buitenland, waar ze veel tijd spendeerde met haar verloofde Jake Paul, weer terug in Nederland. Leerdam ging bij terugkomst in Nederland onder meer eten met voormalig ploeggenoot Dai Dai N'tab en vierde de verjaardag van zijn vader Ruud. Of Leerdam voor langere tijd in ons kikkerlandje blijft, is nog onbekend. Het is bovendien ook nog onduidelijk hoe de sportieve toekomst van Leerdam er uitziet. Ze heeft in het openbaar nog geen besluit genomen over haar schaatscarrière. De kans is dus aanwezig dat ze op de Olympische Spelen haar laatste wedstrijden reed.

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