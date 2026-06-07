Over haar sportieve toekomst laat Jutta Leerdam nog altijd niets los, maar de 27-jarige ster in het schaatsen geniet deze lente van haar vrije tijd en daar horen ook feestjes bij. Vader Ruud Leerdam was jarig en dat vierde de familie met z'n allen.

Op haar Instagram Story deelt Jutta enkele foto's en filmpjes van het feestje van vrijdagavond dat zij en haar familie gevierd hebben. Te beginnen met iets wat nooit mag ontbreken op een feestje: zingen voor de jarige.

Op haar volgende Story zijn enkele cadeau's te zien die haar vader in ontvangst nam. Tot slot deelt Leerdam nog een filmpje van haar, omringd door haar vader en haar zus Merel. Daarop is te zien dat het drietal zichtbaar aan het genieten is van de tijd met elkaar. De lachende gezichten spreken boekdelen en ook de muziekkeuze van Leerdam past in het thema: 'Girls just want to have fun.'

Genieten

Na haar behaalde successen op de Olympische Spelen van begin dit jaar was het voor Leerdam tijd voor andere dingen dan schaatsen. Zo deelde ze een reeks foto's met hoogtepunten uit de maanden april en mei. Daarin gebeurde het nodige en dus trakteerde de schaatskampioene haar miljoenenpubliek op enkele plaatjes. Zo brengt ze opnieuw onder de aandacht dat ze van het iconische tijdschrift Forbes een plaatje in een toplijstje van persoonlijkheden onder de dertig jaar kreeg.

Daarnaast maakt Leerdam duidelijk dat ze veelvuldig in New York en Miami vertoeft. In de Verenigde Staten maakt ze ook veel momenten met haar verloofde Jake Paul mee en is hun hondje Thor nooit ver weg.

Geweer

Leerdam doet dus lekker waar ze zin in heeft. Zo stond de schaatskampioene ineens met een geweer in haar handen. Jake Paul had een heleboel mannelijke influencers uitgenodigd om te racen, te surfen en een grote waterglijbaan te maken. Ook is er op de ranch een plek om te schieten. Leerdam kreeg van haar vriend ook een geweer in haar handen gedrukt.

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