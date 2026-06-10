Topschaatser Bart Hoolwerf is op sociale media overladen met hartjes en felicitaties. De Nederlander maakte op Instagram bekend dat hij en zijn vrouw Maya maandag 8 juni zijn bevallen van hun dochtertje Elin. Zo'n beetje de hele Nederlandse schaatstop is blij voor het prille gezinnetje.

De schaatser van Team Reggeborgh deelt een kort gedichtje bij de bekendmaking van de geboorte van Elin Hoolwerf. 'Vanaf nu is alles anders, maar precies zoals het hoort', staat er te lezen. Binnen de kortste keren zijn grote namen als Femke Kok, Tim Prins, Marijke Groenewoud, Kjeld Nuis en Jenning de Boo er als de kippen bij om hun collega-schaatser te feliciteren.

De 28-jarige Hoolwerf is een langeafstandspecialist in het langebaanschaatsen. Hij won afgelopen seizoen nog zilver op de mass start tijdens de EK afstanden. Ook werd hij al meervoudig Nederlands kampioen op de 'mini-marathon'. Voorafgaand aan de Winterspelen in Milaan voelde hij zich dankzij zijn verdiensten op de mass start 'genegeerd'. Hoolwerf vond dat hij wel een aanwijsplek verdiende naast uiteindelijke winnaar Jorrit Bergsma, maar werd niet aan de selectie van bondscoach Rintje Ritsma toegevoegd. Stijn van de Bunt mocht Bergsma succesvol naar het goud helpen.

Inmiddels liggen de Spelen alweer een paar maanden achter de schaatsers en heeft kersverse vader Hoolwerf wel andere zaken aan zijn hoofd. Hij moet optrainen naar het nieuwe schaatsseizoen en dat zien te combineren met het ouderschap en zorgen voor de kleine baby.

Hoolwerf pakte in 2023 ook al zilver op de mass start tijdens de WK afstanden. In het verleden werd hij weleens gebruikt in de ploegenachtervolging, een afstand waarin hij in 2024 Nederlands kampioen werd.

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