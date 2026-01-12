De discussie rond de olympische schaatsselectie heeft de afgelopen dagen veel losgemaakt. Marianne Timmer ging daarbij in op de situatie van Bart Hoolwerf, die zich gepasseerd voelde na de EK afstanden. Volgens het schaatsicoon is het begrijpelijk dat zulke keuzes hard aankomen bij sporters die jarenlang toewerken naar één moment.

Timmer sprak daarover in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. “De pijn van Bart Hoolwerf is voelbaar,” zei ze. Volgens haar is de teleurstelling begrijpelijk, juist omdat de mass start een belangrijk onderdeel was in de aanloop. “De mass start stond nummer één op de matrix,” aldus Timmer. “Dan kan ik me voorstellen dat je denkt: dit had ook een optie kunnen zijn.”

Bittere pil voor Bart Hoolwerf

De kern van de discussie ligt bij de mass start en de manier waarop dat onderdeel wordt meegewogen in het selectiemodel. De discipline stond hoog genoteerd op de matrix, mede dankzij sterke World Cup-resultaten waarin Hoolwerf samen met Jorrit Bergsma succesvol was. Bij de uiteindelijke invulling van de olympische ploeg viel de keuze echter op Bergsma, waardoor Hoolwerf ondanks zijn specialisme buiten de boot viel.

Die beslissing leidde niet alleen tot teleurstelling, maar ook tot kritiek op de publieke beeldvorming rond de mass start. Hoolwerf liet zich na afloop kritisch uit over analisten Erben Wennemars en Mark Tuitert, die volgens hem onvoldoende recht doen aan de complexiteit van het onderdeel. Zestien rondes op de limiet, tactische keuzes en constante positionering maken de mass start volgens hem tot een discipline die structureel wordt onderschat.

'Dan wordt het al snel een ondergeschikt kindje'

Timmer begreep de frustratie bij Hoolwerf en kon zich goed voorstellen waar die vandaan kwam. Tegelijk schetste ze de bredere context waarin zulke situaties ontstaan. Volgens haar hebben teamonderdelen het in Nederland structureel lastig. "We hebben allemaal commerciële ploegen, iedereen gaat voor het individuele", legde ze uit. "Dat teamgebeuren is gewoon heel lastig omdat iedereen in een ander team zit. Dan wordt het al snel een ondergeschikt kindje."

Daarbij wees Timmer ook op de beperkte ruimte binnen de olympische selectie. "We hebben maar negen sporters, mannen en vrouwen, die naar de Spelen mogen. Dan wordt het schuiven tot het einde", stelde ze. "Wanneer doe je het goed en wanneer ga je iets inzetten? Dat blijft altijd een discussiepunt bij die laatste tickets." Juist voor schaatsers die zich volledig op één teamonderdeel richten, kan zo’n afweging extra hard uitpakken.

Volgens Timmer onderstreept de situatie vooral hoe dun de lijn is tussen sportieve keuzes en persoonlijke gevolgen. Voor Hoolwerf is het nu vooral heel zuur, erkende ze, maar richting de toekomst hoopt het schaatsicoon dat deze discussie iets losmaakt. "Dit zijn momenten die pijn doen", stelt de 51-jarige Timmer. "Maar het zijn ook precies de momenten waar je als sport van kunt leren richting de volgende vier jaar."

