Schaatsen is een echte topsport pur sang, maar dat valt niet terug te zien in de inkomsten van de diverse toppers. Gelukkig is er voor hen goed nieuws, want de ISU heeft een grote mededeling gedaan omtrent het prijzengeld. Voor de Noorse topschaatser Peder Kongshaug is dat loon naar werken.

Het komende schaatsseizoen zal voor de echte schaatstoppers een stuk lucratiever zijn dan in de afgelopen jaren. Woensdagavond kwam de internationale schaatsbond ISU immers naar buiten met het feit dat het prijzengeld wordt verdubbeld. Waar er afgelopen seizoen 'slechts' 4,7 miljoen euro werd uitgekeerd over alle wedstrijden, zal dat komend jaar 9,5 miljoen euro zijn.

Bovendien maakte de mondaile bond bekend dat ze hopen om het bedrag aan prijzengeld in het seizoen daarna nog verder te laten oplopen. Het is erg goed nieuws voor de topschaatsers en vooral voor alle atleten buiten Nederland. Hier kunnen schaatsers namelijk nog prima verdienen met de sport, maar dat is in de meeste andere landen zeker niet het geval.

Kritiek op prijzengeld

Peder Kongshaug is daar maar wat blij mee. De Noorse topschaatser kwam afgelopen jaar al met het statement dat schaatsers "haast onmogelijk kunnen leven van hun sport als ze geen Nederlander zijn". De olympisch kampioen van 2022 meende toen zelfs dat het bedrag "sinds de jaren negentig niet meer was verhoogd". Voor schaatsers die een wereldbeker wonnen, lag jarenlang slechts 1500 euro klaar.

Afgelopen seizoen zette de ISU al een eerste stap door een extra bonus in te stellen voor het rijden van een wereldrecord. Met de nieuwe investering hoopt de bond dat alle landen dezelfde mogelijkheden hebben. "Daardoor zullen federaties en atleten over de hele wereld de mogelijkheid hebben om op het hoogste niveau te presteren", melden zij in een statement. Ook worden de reiskostenvergoedingen verhoogd naar in totaal 3,9 miljoen euro.

'Een goede beslissing'

De 24-jarige Kongshaug is daar in elk geval tevreden over. "Vandaag stemde de ISU voor een verdubbeling van het prijzengeld van volgend seizoen. Het is een belangrijke en juiste stap voor de sport. Het is leuk om te zien dat wij atleten ook een stem hebben wanneer de toekomst van de sport wordt besproken. Een goede beslissing van ISU", schrijft hij op LinkedIn.

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