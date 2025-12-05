Ook de allergrootste fans van langebaanschaatsen moeten erkennen dat het wereldwijd gezien een erg kleine sport is. Zo gering is de internationale belangstelling, dat de toekomst ervan ongewis is. De Noorse topschaatser Peder Kongshaug luidt de noodklok.

Kongshaug (24), de regerend wereldkampioen op de 1500 meter en olympisch kampioen met Noorwegen op de team pursuit, is momenteen in Heerenveen voor de World Cup. Het is geweldig om te schaatsen in Thialf, vindt ook hij. Daar zitten de tribunes tenminste vol. Bij wedstrijden op andere plekken, ook in Oslo, zijn de schaatshallen vaak akelig leeg.

Publiek

Tegenover Trouw somt de Noor op hoe het is om op andere plekken te rijden. "Schaatsen in Salt Lake City? Weinig publiek. Hoeveel mensen zijn er normaal in Nagano in Japan: nul. De baan in Beijing? Niemand aanwezig. Polen? Meh. Calgary in Canada? Meh. Hamar dan? Bij een nationaal kampioenschap hoogstens tien tot vijftien. Het schaatsen heeft een groot probleem. En alleen de Nederlanders zien dat niet."

Al een paar decennia is Nederland met afstand het succesvolste land, al is er in de vorm van pakweg Jordan Stolz momenteel erg sterke concurrentie. Maar dat is niet echt het probleem, stelt Kongshaug. De grootste bedreiging voor het langebaanschaatsen is dat het weinig aandacht trekt in andere landen. Dat hangt weer samen met de zichtbaarheid en de instelling van de bond ISU.

Nederland

"Op de lange afstanden bij de mannen zijn dit jaar prachtige wedstrijden. De nummers één tot vijf komen vaak uit verschillende landen", zo stipt hij aan dat het heus niet alleen om Nederland draait in de uitslagen. "Geen wintersport is zo mondiaal. Maar als je als sport zo globaal actief bent, kan het niet dat schaatsen alleen in Nederland populair is."

Schaatsbond ISU heeft wat hem betreft als hoofdtaak om wedstrijden op zoveel mogelijk grote tv-zenders te krijgen. "Ze verkopen nu de rechten aan een partij die diezelfde rechten voor het meeste geld doorverkoopt. Ze verliezen regie. Draai het eens om. Waarom betaalt de ISU op momenten de omroepen niet om de sport uit te zenden? Probeer dat gewoon eens een keer", moppert hij.