Topschaatsster Selma Poutsma wil zich komend seizoen plaatsen voor de Olympische Spelen in Milaan. Vier jaar terug won ze al goud in Peking met de vrouwen relayploeg. Toch wil de 26-jarige shorttrackster niet constant met schaatsen bezig zijn. Dan gaat Poutsma helemaal op in haar fascinatie. "Mijn optimale manier om te ontspannen."

Poutsma luistert graag naar muziek. Toch legt ze tegen Sportnieuws.nl uit dat ze het vooral doet in haar privéleven en niet gebruikt voor wedstrijden. "Als ik de muziek luister die ik echt goed vind voor een wedstrijd, dan ben ik daar veel te veel mee bezig. Want ik hou echt van muziek. Ik ben dan ook echt gefocust op de teksten en hoe het allemaal in elkaar zit. Dan luister ik voor wedstrijden liever muziek die mij energie geeft. Tussen de wedstrijden door luister ik wel veel muziek om te ontspannen", aldus Poutsma.

'Optimale manier om te ontspannen'

Maar wanneer Poutsma echt kan ontspannen is wanneer ze de muziek live kan beleven tijdens een concert. In de zomer zoekt ze deze dan ook veelvoudig op. "Ik merk dat het bezoeken van concerten de enige momenten zijn waarop ik honderd procent even niet bezig ben met het schaatsen. Dat is af en toe ook wel even goed. Het is voor mij de optimale manier om te ontspannen."

'Impulsieve actie'

Poutsma deelt haar fascinatie ook meet haar teamgenoten. Zo vertelde ze over de keer dat ze samen met mede-shorttracksters Yara van Kerkhof, Michelle Velzeboer en Xandra Velzeboer een concert van Guns 'N Roses bezocht in Boedapest. "Ons hotel zat pal tegenover een groot stadion waar zij optraden. Ik kende wel een aantal nummers. De andere meiden leken het ook leuk, dus toen zijn we daar als soort impulsieve actie naartoe gegaan. Het was superleuk."

'Het overviel me'

Toch is er een ander concert wat Poutsma het meest is bijgebleven. "Het vetste concert waar ik ooit was geweest was in het Concertgebouw in Amsterdam. Het was ook iets wat niet gepland was. Het was vlak na een trainingskamp en er was nog één stoel beschikbaar. Dus ik dacht: ik ga daar gewoon heen."

Het concert was van een 'random Iraanse zanger'. Poutsma spreekt vol lof over de ervaring. "Ik had me niet echt voorbereid, maar het overviel me." Ze had ook het geluk dat ze naast een lief Iraans stel zat die haar door het concert heen begeleide. "Ik kon er zelf niks van verstaan en begreep er niks van. Maar ik voelde wel wat het deed met iedereen. Er zat zo veel emotie in de zaal. Het land heeft natuurlijk een beladen verleden. Ondanks dat ik er niks van begreep was het de mooiste muziek die ik ooit heb gehoord." Poutsma sluit af met dat ze nog steeds naar de Iraanse zanger luistert op Spotify.