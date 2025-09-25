In het weekend van 9 tot 12 oktober begint het shorttrackseizoen weer met de eerste World Tour in Montréal. De eerste krachtmetig voor de Nederlandse vrouwen van de relayploeg in aanloop naar hun titelprologatie op de Olympische Spelen. Volgens gouden medaille-winnares Selma Poutsma is de ploeg op de goede weg, hoewel ze een grote ster moeten missen.

Tijdens de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking wonnen de vrouwen van de Nederlandse ploeg goud op de relay. "Vier jaar terug liep alles vanzelf'', verklaart de 26-jarige Poutsma in gesprek met Sportnieuws.nl. De ster van de show destijds was Suzanne Schulting, maar die heeft aangegeven dit jaar de focus te leggen op de langebaan.

Toch zijn de Nederlandse vrouwen volgens Poutsma in staat het kunststukje in Milaan te herhalen zonder hun vedette. "We hebben vorig seizoen ook met opstellingen zonder Schulting wedstrijden gewonnen.''

'Serieuze tijden'

Het is daarom ook het grote doel van Poutsma om dit seizoen voor goud te gaan met de relayploeg op de Olympische Spelen. ''Dit is het onderdeel waar de grootste kansen liggen om iets te bereiken voor mij. Een titel wil je altijd verdedigen en daar gaan we uiteraard voor."

De voorbereidingen om die titel te verdedigen zijn al in volle gang en gaan uitstekend volgens de schaatster van Team Essent. " Afgelopen weken hebben we al een aantal oefen-relays gedaan en daarin reden we al serieuze tijden, zeker voor deze periode van het jaar. Dus we weten dat we er goed voor staan. Ik heb veel vertrouwen in het relayteam."

'Rommelig seizoen'

Goede prestaties zijn welkom voor Poutsma. Ze werd vorig seizoen namelijk flink geplaagd door blessures. Daardoor heeft ze tijdens vorig seizoen niet goed kunnen ontdekken of een combinatie tussen het shorttrack en langebaan iets voor haar is. "Vorig jaar was een rommelig seizoen. Het eerste jaar bij Team Essent was bedoeld om uit te testen of shorttrack en langebaan valt te combineren.''

Dat plan viel uiteindelijk in het water en met de Olympische Spelen in het vooruitzicht focust Poutsma zich dit seizoen vooral op het shorttrack. Toch wil de vriendin van shorttracker Melle van 't Wout kijken of ze in de toekomst ook op de langebaan kan uitkomen. "Ik moet eerst ervoor zorgen dat ik een goede shorttrack-basis heb. Als ik merk dat mijn niveau daar goed is, ga ik verder kijken wat er mogelijk is op de langebaan. Het is een puzzel om de shorttrack en langebaan trainingen te combineren. Je wilt niet dat het een ten koste gaat van het andere'', aldus Poutsma.

Schulting als inspiratiebron

Haar ploeggenoot Schulting heeft al wel definitief de knoop doorgehakt om zich te gaan focussen op de langebaan in plaats van het shorttrack. Poutsma geeft daarom ook aan, dat zij voor haar al soort mentor fungeert. ''Schulting als topsporter inspireert mij sowieso. Met veel van mijn vragen kan ik bij haar terecht. Zoals hoe het is om voor twee ploegen te rijden en over trainingsvoorbereidingen.''

Ondanks dat de twee elkaar niet veel gaan tegenkomen, weet Poutsma dat Schulting er altijd voor haar zal zijn. ''Onze situaties zijn nu compleet omgekeerd, dus het is nu lastig om met haar te sparren over dingen. Ik weet dat ik altijd bij haar terecht kan met vragen. Zij heeft het in het verleden al laten zien dat ze een ervaringsdeskundige is op dit gebied.''