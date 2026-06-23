Antoinette Rijpma-de Jong is bezig met de voorbereidingen op het aankomende schaatsseizoen. Daarvoor moet ze hard trainen, maar dat valt in het niets vergeleken met de uitdaging die haar man Coen Rijpma is aangegaan. De olympisch kampioene besloot haar geliefde daarom succesvol te imiteren.

Coen Rijpma is deze week erg druk met een zware sportieve test. Hij fietst in zeven dagen tijd zeven wielerklassiekers. Afgelopen zaterdag begon Rijpma met Strade Bianche, daarna volgde de Ronde van Lombardije. Maandag volbracht de fanatieke fietser ook de 300 kilometer lange wielerkoers Milaan-Sanremo.

Dat is nog niet alles, want voor Rijpma staan ook nog Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race op de planning voor deze week. Liefhebbers hoeven van het spektakel niets te missen, want via zijn Instagram-kanaal documenteert Rijpma uitgebreid over zijn fietsavonturen. Dat doet hij onder meer door korte fragmenten en een dagvlog.

Al meermaals plaatste Rijpma één specifieke foto via Instagram Stories. Daarin zie je hem al fietsend een selfie maken, maar dan wel met het hoofd gebogen in de brandende Italiaanse zon. Topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong is op sociale media haarscherp. Tijdens een van haar rondjes imiteert ze met succes de foto van Rijpma, die er smakelijk om lijkt te kunnen lachen.

i Antoinette Rijpma-de Jong imiteert haar man Coen Rijpma, die bezig is aan een helse fietstocht © Instagram Antoinette Rijpma-de Jong

Geld inzamelen voor goed doel

Rijpma rijdt de zeven wielerklassiekers overigens niet alleen voor de sportieve uitdaging, maar ook om geld in te zamelen. Hij hoopt dat de tocht een mooi bedrag oplevert voor de Antoinette Foundation van zijn schaatsende vrouw. Rijpma-de Jong zette de stichting op om pesten bespreekbaar te maken en jongeren zichzelf te laten zijn. De ultieme droom is een wereld zonder pesten, zo valt te lezen op de website.

Succes op Olympische Winterspelen

De schaatsster van Team Reggeborgh boekte enkele maanden geleden het grootste succes uit haar loopbaan. In februari won ze sensationeel goud op de 1500 meter tijdens de Winterspelen van Milaan. Eind oktober en begin november wacht de eerste uitdaging van het nieuwe schaatsjaar met het kwalificatietoernooi voor de World Cups. Verder staan in 2027 onder meer de EK sprint & EK allround in Heerenveen en de WK afstanden in Peking op het programma.

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