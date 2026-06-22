Antoinette Rijpma-de Jong levert als topschaatsster het hele jaar door de beste sportprestaties, maar haar man Coen Rijpma kan er ook wat van. Hij is de komende dagen bezig aan een loodzware uitdaging en dat gaat zeker niet vanzelf. Vanwege wat lastige omstandigheden voelt hij zich genoodzaakt om een update te geven.

Rijpma is een fervent wielrenner en is na maanden voorbereiding begonnen aan een hels karwei. In zeven dagen tijd wil hij namelijk zeven wielerklassiekers fietsen. Afgelopen zaterdag begon hij met Strade Bianche en zondag voegde hij daar de Ronde van Lombardije aan toe. Dat werd een zware tocht. Via Instagram Stories deelde hij een video dat hij er met vijftig kilometer te gaan 'wel klaar mee was'. "Oververhit, mijn benen willen niet meer."

244 kilometer

Uiteindelijk volbrengt Rijpma de tocht van 244 kilometer. Veel tijd om uit te rusten is er niet, want maandag wacht de langste klassieker die de man van de olympisch kampioene moet volbrengen: Milaan-Sanremo. De bekende wielerkoers is maar liefst 300 kilometer lang. En alsof dat allemaal al niet lastig genoeg is, helpt het weer ook allerminst mee. Rijpma wijdt er zelfs een 'medische update' aan op zijn Instagram-kanaal.

i Coen Rijpma stelt de volgers gerust © Instagram Coen Rijpma

36 graden in Italië

In startplaats Milaan tikt de temperatuur namelijk een graad of 36 aan. Ook in badplaats San Remo is het met 30 graden pittig warm, zeker als je de halve dag op de fiets zit. Rijpma wil daarom wat zorgen wegnemen. "Door code rood en de extreme warmte willen we laten weten dat we deze uitdaging onder goede begeleiding en toezicht uitvoeren", schrijft Rijpma. Hij krijgt de hele week hulp van een performance coach.

Voor Rijpma staan er nog belangrijke dagen op het programma. Na maandag (Milaan-Sanremo) wachten er nog vier loodzware etappes. Later deze week staan Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race nog op het programma. Het is niet duidelijk of Rijpma-de Jong nog een stukje meefietst. Dat deed ze in het verleden wel toen Rijpma elke Tour de France-etappe fietste.

Geld inzamelen voor Antoinette Foundation

Rijpma fietst overigens niet alleen vanwege de sportieve uitdaging, maar haalt ook geld op voor het goede doel. Hij hoopt een mooi bedrag te verzamelen voor de Antoinette Foundation, een stichting die zich inzet in de strijd tegen pesten.

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