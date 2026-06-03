Erben Wennemars is getroffen door een herseninfarct. Dat maakt zijn vrouw Renate bekend in haar column in De Stentor, de regionale krant in Overijssel. Ze schrok enorm toen ze haar man aan de telefoon kreeg en hij helemaal niet goed klonk. Bij de huisarts en later in het ziekenhuis werd geconstateerd dat de voormalig topschaatser (50) een herseninfarct had.

Volgens Renate Wennemars, de vrouw van Erben, klonk hij 'vreemd' aan de telefoon. "Hij praat langzaam, golvend. 'Het gaat niet goed met mij', maak ik er uit op. Dan krijg ik de assistente aan de telefoon. Die me vertelt dat de ambulance er aan komt. Dat hij naar de spoedeisende hulp zal worden gebracht. Vlak voordat ik ophang, hoor ik op de achtergrond iemand het woord ‘beroerte’ zeggen. Beroerte???", schrijft ze over het angstaanjagende moment.

Het schaatsicoon, drievoudig olympisch medaillewinnaar, was alleen in Zwolle in hun nieuwe huis blijven slapen om te kunnen klussen. Huilend valt hij haar in de armen als ze op de eerste hulp arriveert. Een specialist zegt dat het een herseninfarct is geweest. Een bloedverdunner had z'n eerste werk al gedaan, want zijn spraak was alweer wat verbeterd ten opzichte van hun telefoongesprek zo'n drie kwartier eerder.

'Hij is zich rot geschrokken'

"Na 24 uur in het ziekenhuis en allerlei testen mocht hij naar huis. Zonder leefregels of restricties. Want nee, dit werd niet veroorzaakt door te hard werken of te hard sporten volgens de artsen. Maar hij is zich rot geschrokken en ik ook. Het kan gewoon. Je kunt zomaar omvallen. Ook al ben je fit."

Wennemars is inderdaad topfit, getuige zijn vele sportieve uitdagingen die hij ook lang na zijn actieve topsportcarrière aangaat. Zo loopt hij marathons en doet hij regelmatig mee aan Hyrox. Recent stopte hij zijn werk als analist van het schaatsen bij de NOS, omdat zijn zoon Joep steeds vaker meedoet in de top en hij niet meer goed neutraal kan blijven.

Bij de familie Wennemars zit de schrik er goed in. Vrouw Renate beseft maar al te goed dat haar man geluk heeft gehad. "Als hij geen telefoontje had gekregen, was het even goed mogelijk geweest dat hij pas uren later had ontdekt dat zijn spraak weg was. Dan hadden ze hem niet meer die sterke shot bloedverdunner kunnen geven. Dan had hij misschien zijn spraak niet meer teruggekregen. Dan... Je weet het niet."

Tijd is volgens haar een cruciale factor geweest. "Nu krijgt iedereen die hij tegenkomt een extra stevige knuffel. 'Ik leef nog', zegt hij dan. Gelukkig maar."

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