Erben Wennemars was de afgelopen jaren veelvuldig te zien rond alle internationale schaatswedstrijden. Maar de NOS en het schaatsicoon hebben vrijdag een ingrijpend besluit genomen. Wennemars zal niet meer terugkeren als analist.

Naar verluidt legt Erben Wennemars zijn taken neer als analist bij de diverse schaatswedstrijden, vanwege de opkomst van zijn zoon Joep Wennemars als topschaatser. Hij speelt immers steeds vaker een grote rol in de eindfase van toernooien en hoort op de middellange afstanden ook steevast tot de favorieten. Daardoor kan zijn vader het werk als analist, volgens critici, niet meer goed uitvoeren.

'Besloten om te stoppen'

In een openhartig persbericht vertelt het schaatsicoon over de reden achter zijn beslissing. "Na 17 jaar heb ik in samenspraak met de NOS Sport besloten om te stoppen met mijn werkzaamheden als schaatsanalist", aldus Wennemars. "Het was jarenlang iets waar ik de hele zomer naar uit keek en ik heb het met ontzettend veel plezier en toewijding gedaan. De afgelopen jaren was ik naast analist ook vader van een schaatser die meedeed om de prijzen. Dat maakte het in de ogen van critici ingewikkeld."

"Als gevolg daarvan kan ik mijn werk niet meer op de vrije en onbevangen manier doen die ik nastreef", vervolgt de voormalig topschaatser. "Vandaar mijn keuze. Ik zal me altijd blijven inspannen voor de verbetering van de sport die mij zo veel heeft gebracht. Want schaatsen zit in mijn hart."

Werkzaam bij de NOS

Tijdens de afgelopen Olympische Spelen in Milaan was Wennemars gewoon nog actief als analist voor de NOS. In die hoedanigheid zag hij hoe zijn zoon Joep eerst in aanraking kwam met een Chinese tegenstander op de 1000 meter. Dat maakte ook vader Erben zeer verdrietig. Toen Joep op de 1500 meter even leek af te stevenen op een bronzen medaille, hij werd uiteindelijk vierde, was zijn vader uitzinnig van vreugde in het publiek. Ook dat riep toen al vragen op bij schaatsfans. Sinds 2014 was Wennemars actief voor de NOS als commentator en analist. Vervolgens was hij ook actief op de Winterspelen van 2018, 2022 en dus 2026.

Ook hoofdredacteur van NOS Sport, Xander van der Wulp, begrijpt de keuze. "Wij vinden het jammer dat Erben stopt, maar begrijpen de keuze ook. Hij heeft jarenlang veel voor de NOS betekend. Erben is behalve een zeer kundig analist ook echt een persoonlijkheid én een fantastische ambassadeur voor de schaatssport en sport in het algemeen. We gaan zijn kennis en enthousiasme missen en ik denk dat veel schaatsliefhebbers er ook zo over denken."

