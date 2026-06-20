Erben Wennemars zorgde begin juni voor grote schrik toen het nieuws naar buiten kwam dat hij was getroffen door een herseninfarct. Vervolgens stroomden de steunbetuigingen binnen. Inmiddels gaat het gelukkig weer een stuk beter met het schaatsicoon. Hij beleefde zaterdag een 'geluksmomentje' met zoon Joep.

Het was zijn vrouw Renate Wennemars die het nieuws over Erben begin juni deelde in haar column in De Stentor. "Hij is zich rot geschrokken en ik ook. Het kan gewoon. Je kunt zomaar omvallen", schreef Renate toen. "Ook al ben je fit." Vervolgens stuurden veel Nederlanders hun steun uit naar de voormalig topschaatser. Zelf reageerde hij enkele dagen later.

Na een dag in het ziekenhuis en diverse medische checks en controles mocht de 50-jarige Wennemars weer naar huis. "Ik ben er nog", liet hij toen optekenen. Ondanks alles wat er gebeurd is, besloot hij niet om het veel rustiger aan te doen. Als echte sportfanaat was hij de afgelopen maanden al erg druk met onder meer de Hyrox en een loodzware beproeving met Sven Kramer in Zwitserland.

'Geluksmomentje'

Twee weken na het vervelende nieuws beleeft Wennemars een mooi moment met zijn oudste zoon Joep. De topschaatser is alweer volle bak bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen en dit keer deed zijn vader mee. En dat was na alles wat er gebeurd is met Erben toch best wel bijzonder.

"Geluksmomentje", schrijft de voormalig schaatsanalist bij een story op Instagram. Daarop valt te zien hoe vader en zoon gezellig samen een rondje fietsen. Het is uiteraard Joep die gehuld in het tenue van zijn ploeg Team Essent op kop rijdt. Vader Erben volgt hem in zijn wiel. Op het moment dat hij de camera op zichzelf draait, toont hij een brede glimlach. Hij geniet enorm van de tijd die hij samen met zijn zoon beleeft.

Tijdens de Olympische Spelen in Italië was Erben ook enorm betrokken bij Joep. Zowel bij zijn vervelende aanvaring als de mooie vierde plek die hij vervolgens pakte. Door de drukte die komt kijken bij een leven als topschaatser kunnen ze niet meer zo vaak samen wat doen. Dat maakte het tripje op zaterdag nog meer bijzonder.

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