Dat het schaatstalent in de familie Wennemars zit, is wel duidelijk. Na vader Erben in 2004 werd zoon Joep in 2025 wereldkampioen op de 1000 meter. De beelden gingen de wereld over na het WK-goud en vooral die van Joep, die zijn huilende vader in de armen sprong. Nu zijn er mooie beelden van de twee schaatshelden opgedoken.

'Dit kunnen niet veel mensen zeggen, maar deze twee kunnen het', begint de internationale schaatsunie ISU de post op Instagram. 'Wereldkampioenen in dezelfde familie, 21 jaar ertussen.' Wat volgt is een video van de twee iconische races die van Erben en Joep wereldkampioenen maakten. Erben boven, Joep onder. Vanaf de start worden de races tegelijkertijd getoond.

'Erben Wennemars plaveide de weg en Joep Wennemars volgde die weg helemaal tot de top', beschrijft de ISU de prachtige beelden. Volgers zijn dolenthousiast over de video. Onder meer topschaatser Kai Verbij reageert met een hartje. De reacties zijn super positief. 'Bij allebei zat ik op het puntje van mijn bank, zo geweldig dit!', zegt iemand. 'Wat een prachtig filmpje', zegt een ander. 'Geweldig' en 'gaaf filmpje' volgen.

Hele andere races

Erben Wennemars, inmiddels vijftig jaar oud, won in 2004 de 1000 meter. Hij startte, net als zijn zoon 21 jaar later, in de buitenbaan en eindigde binnen. Wennemars senior reed tegen de huidige Reggeborgh-coach Gerard van Velde, die onderuit gleed in een bocht en dus geen partij bood. Zoon Joep (nu 23 jaar oud) had een hele andere race. Hij lag na 600 meter nog achter op de Canadees Laurent Dubreuil, maar kruiste over hem heen op de laatste kruising.

Wennemars junior wist toen nog niet wat zijn tijd van 1.08,05 waard was, want hij reed in de zevende van de twaalf ritten. Op het middenterrein van de ijshal in Hamar (Noorwegen) hoorde hij een tijdje later dat hij wereldkampioen was geworden. Zijn vader reed in 2004 in het Zuid-Koreaanse Seoul een tijd van 1.10,66 en was bij het passeren van de finish meteen al dolblij en zeker van het goede resultaat.

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