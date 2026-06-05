De 31-jarige Irene Schouten is alweer meer dan twee jaar gestopt met schaatsen, maar toch blijft ze nog altijd actief bezig. Zo besloot ze deze week haar oude liefde weer eens op te pakken: het skaten.

Schouten is met allerlei dingen bezig, maar tussendoor heeft ze nog genoeg tijd om haar conditie op peil te houden. Dat doet ze door onder andere deel te nemen aan verschillende edities van de Hyrox en ze stond aan de start van meerdere hardloopwedstrijden. Ook heeft Schouten haar eigen reformer pilatesstudio's in het Noorden van het land. Samen met haar zakenpartner richtte ze daarvoor het bedrijf RFRMR op.

Het was donderdag voor Schouten echter tijd om weer een andere sport op te pakken. Een discipline die haar in haar schaatscarrière veel heeft gebracht: het inline skaten. Op haar Instagram plaatste Schouten een video dat ze samen met een groepje door de Nederlandse polder glijdt op haar skates. Daarbij zette ze de tekst: 'Mijn skates weer eens afgestoft na meer dan een jaar afwezigheid'. Ondanks de lange tijd dat ze niet meer op de skates stond, lijkt Schouten het tempo in ieder geval nog bij te kunnen houden.

Inlineskaten

Het inlineskaten is voor Schouten eigenlijk haar eerste grote sportliefde. Nog voor haar successen op het ijs pakte de voormalig olympisch kampioene al prijzen in het skaten. Terwijl Schouten ook al schaatste, pakte ze bijvoorbeeld in 2013 de Europese titel op het onderdeel afvalrace bij het inlineskaten. Na haar carrière gaf de ex-schaatsster ook nog wel eens clinics in het skaten.

Naast al haar werk en sport brengt Schouten ook veel tijd door met haar gezin. Samen met haar partner Dirkjan Mak heeft ze een zoontje genaamd Dirk. Bij hem werd een zeldzame genetische mutatie ontdekt, waardoor zijn ontwikkeling wat achter loopt op die van zijn leeftijdsgenoten. Dirk maakt inmiddels steeds meer vooruitgang en Schouten deelt via haar social media regelmatig beelden van haar prachtige zoontje.

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