Meervoudig olympisch schaatskampioene Irene Schouten (33) houdt veel ballen in de lucht: ze is moeder van de kleine Dirk, bouwt een keten van sportscholen uit en wil ook als amateursporter lekker in beweging blijven. Hoe ze dat allemaal combineert? Dat laat de West-Friese zien in een 'life update'.

Sinds Schouten stopte met profschaatsen heeft ze een groot deel van haar tijd en energie gericht op sportschoolketen RFRMR, dat enkele vestigingen heeft in de regio West-Friesland in Noord-Holland, waar ze vandaan komt, en ook eentje in de provincie Friesland. Daarnaast heeft ze een biografie uitgegeven, treedt ze op als spreker op evenementen en is ze uiteraard volop bezig met de opvoeding van zoon Dirk (1).

Life update

Maandag liet Schouten in een 'life update' op Instagram zien wat haar de laatste tijd zoal bezig heeft gehouden. De voormalig wereldkampioene allround toont dat ze een actief en afwisselend bestaan leidt. Ze is buiten om te rennen, geniet van een ontbijtje dat gezien de weelderige samenstelling weleens geserveerd kan zijn op Moederdag en showt een schattig kunstwerkje waarin Dirk het middelpunt is.

"Ik ben helemaal ondersteboven van jou, mamma", is de tekst van het grappige knutselwerk. Ook is er een korte video van Schouten samen met haar geliefde DirkJan Mak, beide met drankjes in hun handen, en de reeks sluit af met Dirk in het speciale vehikel waarin hij soms plaatsneemt. De kleine heeft een ernstige vorm van epilepsie en een zeldzame genetische mutatie.

Stoere kerel

Vooral de beelden met Dirk prikkelen de nieuwsgierigheid van Schoutens volgers. "Lief mannetje, hij is vrolijk en lacht. Hij is groot geworden, geniet maar van ‘m", schrijft iemand. " Soortgelijke warme woorden zijn ook elders te lezen, zoals: "Sterkte met je zoontje, heel veel liefde geven doet wonderen." En: "Stoere kerel."

Prijs

RFRMR knalt uit de startblokken. Het aanval vestigingen is explosief gegroeid. In een Instagram-story deelde Schouten onlangs dat de keten in de running is voor een prijs.

"Nadat ik stopte met schaatsen, dacht ik dat ik het gevoel van iets kunnen winnen nooit meer zou krijgen", schreef ze. "Niets is minder waar. Wij (RFRMR) zijn genomineerd voor de Van der Valk publieksprijs voor ondernemend West-Friesland. Zo leuk! Helpen julle mij en ons fantastische team aan deze prijs?"

