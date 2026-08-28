Jochem Uytdehaage sloot zijn imposante schaatscarrière in 2007 af met twee olympische titels op zak. Pas toen hij de schaatsen had opgeborgen en op de wielrenfiets stapte, ontdekte de voormalig topschaatser iets waar hij naar eigen zeggen veel eerder achter had willen komen.

Drie weken nadat Uytdehaage officieel een punt zette achter zijn schaatscarrière, stapte de voormalig topschaatser op een zondagmorgen voor het eerst op de wielrenfiets voor een rit met een fietsclub. Sinds zijn laatste race had hij op sportgebied niets meer gedaan, dus het was afwachten hoe dat zou gaan.

"Ik was voor mijn doen een paar keer flink aangeschoten en dronken geworden, wat ik daarvoor nooit was geweest. Daarnaast had ik kortere nachten gemaakt dan gebruikelijk. Ik kon eindelijk doen wat ik wilde en hoefde nergens meer rekening mee te houden. Ik had daar dus ook geen schuldgevoel over", schrijft hij op sociale media.

Niet erg

De leden van het wielerclubje besloten Uytdehaage eens flink op de proef te stellen. Het tempo lag meteen hoog en er werd flink gas gegeven, maar de voormalig olympisch kampioen kon het allemaal prima bijbenen. "Na terugkomst van die eerste rit besefte ik dat ik best lekker had gefietst. Ik had nog wel een rondje van honderd kilometer kunnen doen. En dat terwijl ik de drie voorgaande weken niet op de gezondste manier had geleefd", schrijft hij.

De voormalig topschaatser vervolgt: "Hè, het is dus helemaal niet erg als je een korte periode even helemaal niets doet. Dat besefte ik ineens na jarenlang non-stop keihard te hebben getraind."

'Had ik maar naar mijn schoonvader geluisterd'

Anderhalf jaar eerder probeerde Uytdehaage op de schaatsbaan nog alles eruit te persen wat erin zat. Hij probeerde zich te plaatsen voor de Winterspelen in Turijn, maar slaagde daar niet in. Zijn schoonvader had hem destijds een bijzonder advies meegegeven.

"Hij zei toen tegen me dat ik een sabbatical moest nemen. Een jaar stoppen om de druk van de ketel te halen. Geen wedstrijden rijden, maar wel lekker blijven doortrainen. ‘Dat kan helemaal niet!’ zei ik tegen hem. Diep vanbinnen wilde ik het wel proberen, maar mijn hoofd zei dat het niet mogelijk was."

De voormalig olympisch kampioen heeft spijt dat hij niet naar zijn schoonvader heeft geluisterd. "Had ik destijds maar meer naar mijn schoonvader en buikgevoel geluisterd in plaats van naar mijn ratio. Ik had weleens willen zien hoe mijn carrière was gelopen als ik die keuze had durven maken", geeft hij toe.

Op basis van die ervaring zou hij zijn topsportcarrière nu op een andere manier aanpakken. "Ik zou het voor een groot deel op buikgevoel doen. Op basis van: waar krijg ik energie van? In plaats van: het moet, want het staat op mijn trainingsprogramma", sluit hij af.